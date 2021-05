Grave lutto in Mediaset, Federica Panicucci e Francesco Vecchi l’hanno annunciato in diretta a Mattino Cinque: è morto Nicola Pontoriero.

Un vero e proprio gravissimo lutto, quello di cui, nel corso dell’ultimissima diretta di Mattino Cinque, hanno parlato Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Dopo aver ampiamente parlato della strage di Stresa e del caso di Denise Pipitone, i due conduttori del programma della mattina non hanno affatto potuto fare a meno di concedere un ultimo saluto ad un operatore Mediaset venuto a mancare nelle scorse ore.

“Lo conoscevamo benissimo. Ha lavorato per tantissimi anni con noi”, ha detto il conduttore televisivo in diretta televisiva. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Ebbene: stiamo parlando proprio della morte di Nicola Pontoriero, operatore Mediaset. Stando a quanto si apprende dal loro racconto, sembrerebbe che l’uomo, di circa 62 anni, sia morto proprio sul lavoro. Ecco tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Grave lutto Mediaset, è morto Nicola Pontoriero: l’addio in diretta a Mattino Cinque

Attimi di immensa commozione e di dolore a Mediaset. Nelle scorse ore, stando a quanto si apprende dall’annuncio in diretta di Francesco Vecchi e Federica Panicucci a Mattino Cinque, è venuto a mancare Nicola Pontoriero, operatore dell’azienda di Cologno Monzese. Cos’è successo, però, esattamente? Purtroppo, non abbiamo molte informazioni in merito. A quanto pare, però, sembrerebbe che l’uomo, di circa 62 anni, sia venuto a mancare proprio sul lavoro. In particolare, il buon Pontoriero era a Stresa proprio per lavorare sulla strage della funivia del Mottarone. E, purtroppo, a causa di un malore è scomparso.

Un gravissimo lutto, c’è da ammetterlo. “È mancato ieri mentre lavorava sullo scenario sulla funivia. Ha avuto un malore a Stresa. Siamo molto dispiaciuti e colpiti”, ha detto ancora Francesco Vecchi a Mattino Cinque. Sottolineando, quindi, di conoscere benissimo il buon Pontoriero. E di aver riconosciuto la sua bontà di animo. “Tutta Mediaset si stringe attorno alla famiglia di Nicola”, conclude Federica Panicucci.

Anche la nostra redazione, si stringe al dolore della famiglia.