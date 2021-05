Carla Fracci, autentico mito della danza mondiale, sarebbe in gravi condizioni di salute: è il Corriere della sera a rivelare la notizia.

La sua straordinaria carriera, legata soprattutto al Teatro La Scala di Milano, iniziò col debutto nel 31 dicembre ’55. Un successo dietro l’altro, oltre 200 personaggi e una vita fatta di applausi e standing ovation nei teatri più famosi al mondo. Carla Fracci ha danzato con colleghi altrettanto famosi come Rudolf Nureyev, Vassiliev, Baryshnikov e Bolle e la sua arte è un esempio per chiunque si avvicini a quel mondo.

Desta preoccupazione quanto fa sapere il Corriere della sera riguardo a Carla Fracci. Le condizioni dell’étoile sarebbero gravi, ma al momento non è stato reso noto con certezza il suo stato di salute. E’ comprensibile che una notizia del genere scuota gli animi di tutti: Carla Fracci è un’artista che ha portato in alto il nome dell’Italia nel mondo grazie al suo talento nella danza e ancora oggi è ritenuta un vero orgoglio nostrano.

Carla Fracci non ha mai abbandonato la danza: proprio poco tempo fa, aveva preso parte alla docu serie “Corpo di ballo”, incentrata sul backstage del celebre spettacolo Giselle. Altri suoi ruoli indimenticabili sono stati La Sylphide, Giulietta, Swanilda, Francesca da Rimini, Medea.

Suo padre era un alpino e sua madre un’operaia: la sua grande passione artistica le permise di essere eletta “prima ballerina assoluta” dal New York Times nel 1981.

Sposata dal ’64 con Beppe Menegatti, ha un figlio di nome Francesco. Qualunque siano le sue condizioni di salute in questo momento, facciamo il nostro in bocca al lupo a Carla Fracci con l’augurio di rivederla presto in tv.