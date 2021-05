Amici, Martina Miliddi, ex allieva del talent, chiede aiuto ai suoi fan: è successo nelle ultime ore.

Martina Miliddi è stata una delle allieve di Amici di Maria De Filippi; la ballerina è entrata nel talent, scelta dalla maestra di ballo Lorella Cuccarini. Il suo percorso è stato molto intenso, ricco di difficoltà, ma ha sempre dimostrato grande forza, portando avanti la sua passione.

Certo, i momenti di difficoltà e di debolezza non sono mancati, ma non si è lasciata mai sopraffare. Una volta uscita da Amici, Martina è ritornata sui social. Spesso è avvezza a condividere immagini bellissimi, o anche video nelle storie, che fanno tanto piacere ai suoi follower. Ma proprio nelle ultime ore, ha usato il suo profilo per chiedere aiuto a tutti coloro che la seguono: “Urgente”, dice la ballerina.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Amici, Martina Miliddi chiede aiuto ai follower: “Urgente”, cos’è successo

La ballerina è tornata alla sua vita, decisamente cambiata, almeno un po’, dato che, la sua partecipazione ad Amici l’ha resa molto popolare, e sicuramente molto amata. Tornata attiva sui social, Martina Miliddi ha iniziato a rendere partecipi della sua vita i suoi follower, pubblicando immagini, post bellissimi e video della sua quotidianità.

Ma nelle ultime ore, l’ex allieva di Amici ha usato i suoi social per chiedere aiuto a tutti coloro che la seguono, facendo un necessario appello: “Condividete, urgente serve sangue”, ha scritto nel post ricondiviso.

Come si può leggere dall’immagine postata, Martina si è fatta portavoce, come tanti altri, di una richiesta di aiuto, infatti, nel post si legge che c’è urgente bisogno di sangue, all’ospedale San Camillo di Roma, rivolgendo il suo appello a chiunque abbia il gruppo sanguigno A positivo o 0 negativo.