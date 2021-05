Denise Pipitone, sembrerebbe che Frazzitta abbia predisposto una perizia grafologica sul registro dove c’era la firma di Anna Corona.

A distanza di ben 17 anni, il caso di Denise Pipitone si è riaperto. E, a quanto pare, sembrerebbe che stia venendo a galla la verità. E, diciamoci la verità, è arrivato il momento! Proprio in queste ultime settimane, infatti, si stanno susseguendo numerose confessioni che farebbero seriamente pensare che, dopo anni, si starebbe finalmente arrivando ad un punto di svolta. Di che cosa parliamo esattamente? Beh, la risposta è piuttosto semplice: a distanza di anni dall’accaduto, la collega di Anna Corona ha confessato tutto. Ed ha rivelato che, nel giorno della scomparsa della piccola di Mazara del Vallo, è stata proprio lei a firmare sul registro per l’ex moglie di Piero Pulizzi.

Una confessione davvero sconvolgente, da come si può chiaramente comprendere. E che, a questo punto, fa venire in mente una sola domanda: perché? Al momento, ovviamente, non lo sappiamo. Fatto sta che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio, abbia preso un’importante decisione in merito.

Denise Pipitone, l’avvocato Frazzitta chiede perizia per verificare l’autenticità della firma di Anna Corona

Oltre a fornire notevoli informazioni sul piccolo Eitan, l’unico superstite della strage del Mottarone, Barbara D’Urso, nel corso della diretta di Giovedì 27 Maggio di Pomeriggio Cinque, non ha potuto affatto fare a meno di affrontare le ultime novità sul caso di Denise Pipitone. È proprio nel corso della trasmissione che siamo venuti a sapere dell’ultima ed importante decisione che Giacomo Frazzitta ha preso dopo la confessione dell’ex collega di Anna Corona sulla firma posta sul registro.

Da quanto confessato dalla diretta interessata, quindi, sembrerebbe che la firma posta sul registro nello stesso giorno della scomparsa della piccola Denise non sia affatto dell’ex moglie di Piero Pulizzi, bensì della collega di Anna Corona. Un clamoroso colpo di scena, c’è da ammetterlo. Dinanzi al quale, almeno fino a questo momento, non abbiamo alcuna risposta. Quello che, però, conta sapere è che, da quanto si apprende, sembrerebbe che l’avvocato di Piera Maggio abbia chiesto una perizia per verificare l’autenticità della firma della Corona sul registro.

“L’avvocato Frazzitta ha disposto una nuova perizia grafologica proprio sul registro dove si trova la firma di Anna Corona e l’indicazione dell’orario”, è stato detto a Pomeriggio Cinque. Sottolineando, quindi, quanto una notizia del genere sia molto importante.