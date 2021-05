Perché Gilles Rocca non ha baciato Francesca Lodo durante la loro esperienza a L’Isola? Soltanto adesso l’ha raccontato: la verità.

Sono stati due protagonisti indiscussi di questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Francesca Lodo e Gilles Rocca. Entrati a far parte dell’adventure reality sin dalla prima puntata di questa edizione nel gruppo dei “burinos”, i due naufraghi si sono dimostrati dal primo momenti dei veri e proprio leader per tutti i loro compagni di viaggio.

Nel corso della loro esperienza in Honduras, Francesca Lodo e Gilles Rocca si sono parecchi sostenuti a vicenda. Fedeli compagni ed amici, i due hanno condiviso sulla spiaggia tantissime emozioni. Impossibile, però, dimenticare di quando l’attore romano, durante una prova ricompensa, non ha voluto baciare la sua compagna. Perché? Durante quella diretta, si è pensato che il bel Rocca non l’avesse fatto per non far ingelosire la sua fidanzata Miriam. È davvero così? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Dietro a questo gesto, in realtà, si nasconderebbe un’altra validissima motivazione. Scopriamo le sue parole!

Gilles Rocca e Francesca Lodo, perché non c’è stato il bacio? Solo adesso spunta la verità

A distanza di pochissime settimane dalla sua eliminazione definitiva da L’isola dei Famosi, Gilles Rocca ha ampiamente parlato della sua esperienza in Honduras al settimanale Novella 2000. È proprio al giornale che l’attore romano, quindi, non soltanto ha raccontato del motivo per cui, dopo l’eliminazione al televoto, non ha deciso di rimanere sull’altra spiaggia, ma ha anche rivelato perché, durante una prova ricompensa, non ha voluto baciare Francesca Lodo.

Ricordiamo benissimo che il rifiuto di Gilles Rocca provocò diverse polemiche in diretta a L’isola dei Famosi. Soprattutto perché, proprio in seguito al mancato bacio, Francesca Lodo non ha potuto mangiare il piatto di pasta. A questo punto, però, ci chiediamo: perché l’ha fatto? A rivelare ogni cosa è stato proprio il diretto interessato a Novella 2000. “Il mio rifiuto è stata una presa di posizione perché non volevo che venisse strumentalizzato quel momento apostrofandolo con termini stupidi del tipo ‘oh quanta passione’, o cose del genere”, ha detto l’attore romano.

A quanto pare, quindi, non c’entra gelosia e né nulla: a spingere Gilles Rocca a rifiutare il bacio con Francesca Lodo è stata tutta un’altra motivazione. Cosa ne pensate?