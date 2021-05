Un siparietto esilarante tra Mara Maionchi e Iva Zanicchi ha fatto sorridere tutto il pubblico di Venus Club: sentite cosa ha rivelato l’opinionista de L’Isola dei Famosi!

Questa sera di giovedì 27 maggio andrà in onda in seconda serata su Italia Uno una nuova puntata dello show condotto da Lorella Boccia. Parliamo di Venus Club, il divertente programma tutto al femminile. Protagoniste, oltre a Lorella Boccia, anche Iva Zanicchi e Mara Maionchi che dal loro tavolino, in prima fila, intervengono e commentano le interviste. Quello che accade in studio è sempre imprevedibile: le due ‘opinioniste’ regalano sempre episodi e gag frizzanti, comiche e ‘piccanti’! Proprio il portale di Mediaset Play ha regalato un piccolo anticipo di ciò che accadrà stasera: Iva Zanicchi si lascerà andare ad una confessione inaspettata!

Iva Zanicchi, inedita confessione a Venus Club: “Una volta l’ho fatto strano…”, il siparietto diventa esilarante!

Il portale di Mediaset ha regalato ai telespettatori un piccolo ‘spoiler’ su quanto accadrà questa sera a Venus Club. Nella puntata in onda in seconda serata su Italia Uno in questo giovedì 27 maggio, Iva Zanicchi si lascerà andare ad una confessione davvero shock! Nel video mostrato si parla di luoghi in cui fare l’amore: è qui che Iva ha rivelato un retroscena sulla sua vita che ha lasciato tutti di stucco!

“Una volta l’ho fatto strano, in aereo. Io ho paura di volare…” sono state le parole della Zanicchi. Non ha terminato la sua frase che Mara Maionchi, al suo fianco, ha preso subito parola: “Ah e quindi ti sei attaccata….”. Tra risate ed applausi, le due ‘opinioniste’ del programma condotto da Lorella Boccia hanno regalato un momento davvero esilarante! Ecco il video pubblicato dal canale social di Mediaset:

