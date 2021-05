È stata eletta come Miss Italia nel 2005: da quel momento, sono passati esattamente 16 anni, ma com’è diventata oggi? Da non credere!

È uno dei programmi più seguiti di sempre, Miss Italia. Ambientato a Salsomaggiore Terme e in onda da ben settantaquattro edizioni, il concorso di bellezza è uno dei più ambiti da milioni e milioni di ragazze. Nel corso di questi lunghissimi anni, c’è da ammetterlo, si sono alternate tantissime vincitrici. E, vi assicuriamo, tutte sono davvero bellissime! In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di Giulia Arena, eletta reginetta di Italia nel 2013. Adesso, invece, vi parleremo di colei che è stata eletta tale nel 2005.

Correva esattamente l’anno 2005 quando la giovanissima riusciva ad “accaparrarsi” il titolo di più bella d’Italia. Ebbene. Da quel momento, da come si può chiaramente comprendere, sono trascorsi esattamente 16 anni, ma com’è cambiata? Siete proprio curiosi? Ebbene: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo: anche voi, così come noi, resterete completamente senza parole! Scopriamo insieme perché!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

È stata eletta Miss Italia nel 2005, avete visto com’è diventata oggi?

Sono trascorsi esattamente 16 anni da quando Edelfa Chiara Masciotta ha vinto la fascia di Miss Italia nel 2005. Giunta in finale, la bellissima modella torinese è stata eletta proprio come più bella d’Italia. E, diciamoci la verità, ammirando con attenzione la sua bellezza e il suo fascino, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. A questo punto, però, ci chiediamo: sono passati esattamente sedici anni da quel momento, ma com’è cambiata la bella Masciotta?

Leggi anche –> E’ stata Miss Italia 37 anni fa: le sue foto recenti ti lasceranno a bocca aperta!

Ebbene: siete curiosi di sapere com’è cambiata Edelfa Chiara Masciotta dopo la sua vittoria a Miss Italia? Ci pensiamo noi! Anche se, vi anticipiamo: resterete davvero di stucco. E il motivo, ve lo anticipiamo, non è affatto scontato. Nonostante siano passati esattamente sedici anni dalla sua vittoria, com’è cambiata la bellissima modella? Guardate un po’ qui: la sua bacheca Instagram è ricca di incantevoli scatti fotografici.

Siete rimasti anche voi senza parole, vero? Non vi diamo assolutamente torto! Nonostante siano passati poco meno di vent’anni dalla sua vittoria a Miss Italia, Edelfa Chiara Masciotta continua a decantare di un fascino davvero incredibile. Quale sarà il segreto della sua bellezza?