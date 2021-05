Nel lontano 1984, ben 37 anni fa, fu incoronata Miss Italia: guardate com’è diventata dopo tutto questo tempo, stenterete a crederci!

Miss Italia è una delle storiche manifestazioni italiane: da questo concorso sono uscite le più grandi attrici nostrane, indipendentemente che abbiano portato a casa l’ambita fascia oppure no. Ne è un classico esempio la magnifica Sophia Loren.

Leggi anche—>>Dalila Pasquariello, la ricordate a Miss Italia? La foto della bellissima attrice qualche anno fa

Dal 1946 ad oggi, Miss Italia fa parte ormai della storia del nostro Paese e le partecipanti rappresentano le bellezze della nostra terra. Oggi vogliamo mostrarvi com’è diventata un’ex Miss Italia che vinse il titolo 37 anni fa, esattamente nel 1984. Vi assicuriamo che resterete senza parole nel vedere una sua foto recente tratta dal suo profilo Instagram.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Ricordate Miss Italia di 37 anni fa? Oggi è ancora bellissima: guardate che fisico da urlo!

L’ex Miss che brillò 37 anni fa a Salsomaggiore Terme fu Susanna Huckstep: modella di origine inglese da parte di padre, è nata a Trieste il 10 giugno 1969. All’epoca della sua vittoria, fu la seconda più giovane vincitrice del concorso dopo Anna Kanakis. Aveva infatti solamente 15 anni quando conquistò il titolo. La sua carriera di modella l’ha portata a posare per fotografi del calibro di Oliviero Toscani e a diventare testimonial di marchi come Versace.

Leggi anche—->>>Sara Croce, la ricordate a Miss Italia? La foto: com’è cambiata in questi anni

Nel suo passato, anche una conduzione al fianco di Pippo Baudo: era il 1999 e il programma si chiamava Tutto sposi. Dal 1991 è sposata con Pietro Savarese, un imprenditore napoletano con cui ha avuto un figlio. Ha anche partecipato a campagne contro l’anoressia e l’abbandono dei cani.

La foto che vi mostriamo qui mostra come Susanna non sia affatto cambiata. Oggi a quasi 52 anni conserva ancora un corpo statuario ed è praticamente stupenda. Anche noi siamo rimasti senza parole: sembra la stessa di 37 anni fa, non è incredibile?