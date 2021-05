Avete mai visto la casa di Anna Tatangelo? Su Instagram, spuntano i dettagli: dalla cucina allo spazio per il lavoro: è una favola!

È una delle più grandi cantanti di sempre, Anna Tatangelo. Ritornata sulla scena musicale con un singolo davvero pazzesco e con un album che, seppure uscito da qualche giorno, si è posizionato in terza posizione, la splendida cantante di Sora è una delle voci più amate ed apprezzate dal pubblico italiano e non solo. E, sia chiaro, il suo successo non si limita affatto alla sfera musicale e lavorativa, ma si estende anche sui suoi canali social. È proprio qui che, infatti, la Tatangelo è diventata la vera e propria stella.

Attivissima sul suo canale Instagram, Anna Tatangelo non perde mai occasione di poter condividere con i suoi sostenitori ogni cosa. A partire da incantevoli scatti fotografici fino ad ogni che riguarda la sua vita, la cantante di Sora ama particolarmente rende partecipi il suo pubblico di tutto quello che la riguarda. È proprio per questo motivo che, dando uno sguardo con molta più attenzione, siamo riusciti a rintracciare degli scatti che appartengono alla sua casa. A partire dalla cucina fino allo spazio dedicato al lavoro, la cantante vanta di una dimore superlativa. Volete vederla? Scopriamola!

Anna Tatangelo, avete mai visto la sua casa? È favolosa!

Sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente, Anna Tatangelo è davvero seguitissima ed amatissima. Con un numero di followers che raggiunge circa 1 milione ed otto, la giovanissima cantante di Sora entra di diritto tra le vere e proprie celebrità di Instagram. Ed anche lei, dal canto suo, non perde mai occasione di poter condividere con loro ogni cosa. È proprio per questo motivo che, dando uno sguardo approfondito al suo profilo, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti della sua casa.

Volete vederla anche voi? Ci pensiamo immediatamente! A partire dalla sua cucina fino al suo ingresso, l’abitazione di Anna Tatangelo, vi assicuriamo, è davvero strepitosa. Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Con indosso una tuta deliziosa e alle spalle un piatto culinario davvero squisitissimo, Anna Tatangelo si mostra all’interno della sua cucina. Da lontano, si intravede uno frullatore di colore rosa. Per il resto, però, è tutto scuro ed addobbato con un mobile di colore chiaro.

Questo, invece, sembrerebbe essere l’ingresso di casa. Rigorosamente pitturato di bianco, sembrerebbe che sia un ambiente spazioso e luminoso. Sulle pareti, da come si vede, un dipinto con i colori blu scuro.

Questo, invece, è il suo spazio-lavoro, a quanto pare. Composta da tutta l’attrezzatura adatta a riprodurre la sua musica e le sue tracce, prevede uno spazio immenso con grandi mobili bianchi.

Insomma, diciamoci la verità: non è deliziosa?