Altro lutto per Dayane Mello: è morta sua mamma proprio in queste ore. Lo annuncia lei stessa con un post su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Un post che non avremmo voluto leggere ed una notizia che non avremmo voluto riportare. Le parole di Dayane Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip, sono un colpo al cuore: “Oggi ho sofferto un’altra perdita, ma so che per mia madre è stato un riposo, perché stava soffrendo in un letto d’ospedale”, così comincia il suo post pieno di dolore. Poco prima, era apparsa un’immagine che simboleggiava un lutto, che lasciava tutti un po’ attoniti. Poi, la showgirl ha fatto chiarezza ed ha voluto farlo sapere a tutte le persone che la seguono.

Il suo post continua così: “Abbiamo fatto il nostro viaggio, abbiamo avuto il perdono l’uno dell’altro, e lei era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori. Il passato è passato, peccato non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite video chiamata, sono riuscita a dire quello che c’era nel mio cuore. Quindi dico, ama di più, goditi il ​​tempo che abbiamo qui sulla terra con le persone che amiamo, perdona di più, abbi il coraggio di dire ti amo, perché la vita è breve, il tempo passa velocemente. Chiama le persone che ami, lascia da parte i disaccordi, perché alla fine non avremo più tempo. Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono”.

Il rapporto con sua mamma: Dayane Mello ne parlava spesso al Grande Fratello Vip

Purtroppo, la mamma di Dayane Mello era malata. Aveva un tumore. La stessa modella l’aveva annunciato qualche giorno fa con grande tristezza. E, purtroppo, tra loro non c’è mai stato un rapporto sereno. Per fortuna, però, nell’ultimo periodo si sono riavvicinate ed hanno fatto sì che il loro percorso insieme finisse nel modo più ‘dolce’ possibile. Con una videochiamata. Sì, l’ha scritto la stessa Dayane nella storia Instagram con cui annuncia la scomparsa della mamma.

Ricordiamo che la modella brasiliana aveva perso anche suo fratello proprio mentre era nella casa del Grande Fratello Vip. Un secondo lutto, dunque, quello della mamma, arrivato nel giro di pochi mesi.