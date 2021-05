Must have primaverile, capi fucsia che ricordano i fiori: 5 metodi infallibili per abbinarli al meglio ed ottenere dei look da urlo

Con l’arrivo della primavera e della bella stagione, che quest’anno si è fatta molto attendere, viene più che naturale desiderare di metter via tutti quei capi tristi e pesanti che ci hanno accompagnato durante l’inverno. Viva la freschezza, la leggerezza e i colori sgargianti, che rendono la stagione primaverile e anche quella estiva, davvero colorata. In primavera a prescindere da quelle che possono essere le mode e le tendenze, i colori sgargianti la fanno sempre da padrone. Tutti quei colori che richiamano la natura, i fiori e quindi di conseguenza anche la primavera. Stiamo parlando di colori come il giallo, l’arancione, il fucsia, il rosso. Sono i colori dei fiori che sbocciano verso marzo, aprile, ma che quest’anno stiamo vedendo sbocciare solamente ora. Il maltempo e il freddo intenso non hanno infatti giovato alla fioritura. Sebbene siano colori must have, cioè che non passano mai di moda, in molti hanno paura di indossarli, poiché non è sempre semplicissimo abbinarli al meglio.

Ecco perché vogliamo consigliarvi 5 modi infallibili per abbinare dei capi fucsia, che rappresentano l’eleganza vistosa, sinonimo di una personalità forte e decisa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Must have primaverile, capi fucsia: 5 metodi infallibili per abbinarli al meglio

Come vi abbiamo detto poco più su, i capi di colore fucsia sono generalmente di forte impatto visivo. Chi li indossa è sicuramente una persona elegante, ma molto sicura di sé. Questi sono 5 modi per abbinare in modo infallibile questo colore, per avere dei look sempre alla moda e mai scontati: