Covid, grave lutto per l’amatissimo protagonista di Uomini e Donne: il racconto dell’ex cavaliere del Trono Over.

È stato uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne: la sua storia con Gemma Galgani ha appassionato tutti per molti mesi. Parliamo di Giorgio Manetti, l’ex cavaliere toscano, denominato “Il Gabbiano” nella trasmissione di Maria De Filippi. Dove ha frequentato diverse donne, ma oggi nel suo cuore c’è spazio solo per la sua attuale compagna, Caterina, conosciuta fuori dagli studi del programma. Al settimanale Mio, Giorgio ha raccontato il periodo di ansia vissuto a causa del Covid: la sua compagna Caterina si è contagiata, seppure in modo lieve, ma altre persone a lui care, purtroppo, hanno perso la vita a causa del virus.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Covid, grave lutto per l’ex cavaliere di Uomini e Donne: “Ho perso tre amici carissimi”

Intervistato dal settimanale Mio, Giorgio Manetti ha parlato per la prima volta del Covid, rivelando di aver perso tre amici cari a causa del virus: “La mia compagna Caterina ha contratto il Covid, seppur in forma leggera, ma per fortuna io non sono stato contagiato. Direi che questo è stato un gran bel regalo. È un virus subdolo, che mi ha fatto perdere tre amici carissimi”.

Un brutto colpo per l’ex cavaliere del Trono Over, che spiega come anche alla sua compagna Caterina, come accade a molte persone, il Covid abbia lasciato alcuni strascichi, come la stanchezza.

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Giorgio ha parlato di Uomini e Donne, dicendo la sua su una delle new entry del Trono Over. Parliamo di Isabella Ricci, che sembra essere diventata la “rivale” a tutti gli effetti dell’ex fiamma di Giorgio, Gemma Galgani. “È una signora che, se fossi stato nel programma, avrei avuto piacere di conoscere. È sempre impeccabile, si comporta in modo pacato, è educata, non si espone, non perde il controllo.”, ha dichiarato Giorgio, che nella diatriba tra Isabella e Gemma si schiera a favore della prima.