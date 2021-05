Spunta fuori solo ora un retroscena inedito: Awed e Natalia Paragoni si conoscono da un po’, sapete il motivo? Ecco cosa ha rivelato la fidanzata di Andrea Zelletta all’Isola Party.

Sta per cominciare una nuova puntata de l’Isola dei Famosi: quella di stasera, lunedì 31 maggio 2021, è la semifinale! C’è grande attesa per l’inizio dell’appuntamento che intratterrà in pubblico di Canale 5 con sorprese e colpi di scena. Il reality condotto da Ilary Blasi vede in finale già Andrea Cerioli e Ignazio Moser: chi si aggiungerà alla coppia e volerà in finale? Stasera scopriremo tutti i dettagli che vi incuriosiscono ma intanto, prima della diretta con il programma, è in onda Isola Party. Andrea Dianetti e Valeria Angione commentano in diretta l’Isola dei Famosi in onda su Mediaset Play insieme ai protagonisti del programma ma non solo! Stasera si sono collegati con loro Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: è spuntato solo ora un retroscena! Ecco di cosa si tratta.

Isola dei Famosi, Awed e Natalia Paragoni: il retroscena spunta fuori solo ora

Questa sera di lunedì 31 maggio, ospiti di Isola Party Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. La coppia nata a Uomini e Donne si è collegata in diretta su Mediaset Play con Andrea Dianetti e Valeria Angione per commentare i protagonisti dell’Isola. Alla domanda “Chi vorresti vedere sul podio?” è spuntato fuori un retroscena che nessuno sapeva!

La coppia fa il tifo per Awed, che è un loro amico! Non tutti erano a conoscenza di questo retroscena. La giovane e bella Natalia ha rivelato che il naufrago napoletano fa parte della sua stessa agenzia: “Sempre le risate con Awed, persona splendida. Io e lui siamo della stessa agenzia. Vorrei che vincesse”. Queste sono state le parole di Natalia, confermate dall’ex concorrente del GF VIP.