Isola dei Famosi, gesto shock dei due naufraghi: lo hanno fatto davvero, le immagini parlano chiaro.

Manca sempre meno all’ultima puntata de L’Isola dei Famosi! Il reality show di Canale 5, infatti, terminerà il prossimo lunedì, 7 giugno 2021. Una finale diversa dal solito, con la proclamazione del vincitore che si terrà in collegamento: a differenza degli altri anni, i naufraghi resteranno in Honduras. Una decisione nata dalle restrizioni del Covid: i concorrenti avrebbero dovuto affrontare la quarantena prima di poter approdare in studio. E in attesa di scoprire cosa accadrà nella puntata di questa sera, oggi è andato in onda un nuovo daytime. Dove abbiamo visto immagini davvero inaspettate! Sapete cosa hanno fatto Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti su Playa Emboscadissima? Vi raccontiamo tutto!

Isola dei Famosi, gesto shock dei due naufraghi: via i costumi su Playa Emboscadissima

Questa sera, su Canale 5, una nuova puntata de L’Isola de Famosi. Una puntata in cui scopriremo in diretta chi dovrà abbandonare l’isola tra Isolde Kostner e Matteo Diamante, i due nominati di questa settimana. Se l’eliminato deciderà di restare in gioco, si aprirà un nuovo televoto, che lo metterà in sfida contro Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli, i due abitanti dell’altra playa. E proprio negli ultimi giorni sull’isola, Beatrice e Roberto stanno inventando attività alternative per passare il tempo. Dopo la creazione di una vera e propria linea di moda, si è passato ai giochi! Una gara a più manche, di ruba bandiera e bocce, con un pegno molto particolare: chi perde deve buttarsi in acqua senza costume!

La gara è andata avanti per un bel po’ e a perdere la sfida è stata Beatrice! A pagare il pegno, però, sono stati entrambi, che si sono liberati dai costumi e si sono tuffati in acqua. ” Siamo agli sgoccioli, quale miglior cosa di liberarsi da tutto e lasciarsi andare ad un semplice bagno nudi nei Caraibi”, commenta Beatrice.

Uno dei momenti che sicuramente i naufraghi non dimenticheranno, di questa magica ed emozionante avventura in Honduras. E voi, vedrete la puntata di questa sera? Per quale dei concorrenti ancora in gara fate il tifo?