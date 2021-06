Chi vince l’Isola dei Famosi 2021? Ormai non ci sono più dubbi: i fan del programma hanno confermato il favorito di questa edizione. Ecco di chi si tratta

Ieri, lunedì 31 maggio, è andata in onda la semifinale de l’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi è agli sgoccioli: la prossima puntata sarà l’ultima! I naufraghi per quest’ultima settimana sono stati trasferiti su una nuova isola, senza fuoco e con poco riso: dovranno combattere ancora qualche giorno per conquistare ancora di più il pubblico a casa. Il sacrificio finale, prima del traguardo, è quanto richiesto dall’Isola! I finalisti Andrea, Ignazio, Awed, Matteo, Valentina e Beatrice. Awed e Matteo si sfideranno in questa settimana al televoto. Il toto nome per chi vincerà questa edizione è già partito: sapete qual è il nome favorito dai fan del programma?

Chi vince l’Isola dei Famosi? Non ci sono più dubbi: il favorito è lui

Il prossimo lunedì 7 giugno 2021 andrà in onda l’attesissima finale de l’Isola dei Famosi! Il reality condotto da Ilary Blasi è ormai giunto, quasi, ai titoli di coda: in quest’ultima settimana i naufraghi dovranno lottare contro la sopravvivenza. E’ stato chiesto loro un sacrificio ‘finale’, prima del traguardo: sono stati trasferiti su una nuova isola, senza fuoco e con poco riso.

I finalisti sono Andrea, Ignazio, Awed, Matteo, Valentina e Beatrice. Awed e Matteo si sfideranno al televoto: a chi conquisterà il pubblico ed il primo posto in classifica? Il toto nome è già partito da un po’: i fan del programma hanno le idee piuttosto chiare.

Abbiamo letto i commenti al post pubblicato dal canale Instagram de l’Isola dei Famosi ed in tanti vogliono sul podio Awed! Questi solo alcuni dei pensieri dei fan che si leggono:

Ieri, a Isola Party in onda su Mediaset Play anche Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno confessato il loro preferito. Fanno il tifo per Awed, loro amico e collega della giovane ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Sarà proprio lui a vincere l’Isola 2021?