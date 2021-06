Arriva un magnifico annuncio per i fan di Marco D’Amore: Ciro L’Immortale di Gomorra lascia i fan di stucco, ecco cosa accadrà dal 7 giugno!

Una sorprendente novità arriva per i fan di Marco D’Amore. Il celebre attore napoletano sta per arrivare sul piccolo schermo con un nuovo ruolo! Pochi giorni fa ha detto ‘addio’ a Ciro L’Immortale: il 22 maggio dopo 8 anni di lavoro, il cast di Gomorra La Serie ha battuto l’ultimo ciak! Cosa accadrà ora? E’ arrivato negli ultimi giorni un magnifico annuncio: vedremo Marco D’Amore in prima assoluta su SKY e Now a partire dal 7 giugno. Vi sveliamo tutti i dettagli!

Marco D’Amore, Ciro l’Immortale di Gomorra lascia i fan di stucco: l’annuncio

Marco D’Amore torna sul piccolo schermo con un nuovo ruolo. Il celebre attore fa parte del cast del nuovo film Sky Original: Security! Diretto da Peter Chelsom, regista di Serendipity, Shall We Dance?, Hannah Montana, il nuovo film è ispirato all’omonimo romanzo di Stephen Amidon.

Il film racconta la storia che sconvolge la vita dei personaggi e li cambia per sempre: “Qual è il prezzo della tua sicurezza?” si legge nell’annuncio dato da Vision Distribution. A partire dal 7 giugno il film sarà disponibile su Sky Cinema e Now Tv. Sarà in prima visione assoluta alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming e disponibile on demand.

Il cast? Il film vede come protagonisti attori celebri italiani: è interpretato da Marco D’Amore che ne è protagonista accanto a Maya Sansa, Silvio Muccino, Valeria Bilello, Ludovica Martino, Giulio Pranno, Tommaso Ragno, Beatrice Grannò, Antonio Zavatteri e con la partecipazione di Fabrizio Bentivoglio.

Prossimamente così vedremo Marco D’Amore non solo nell’ultima stagione di Gomorra La Serie ma anche come protagonista di questo nuovo film. Non vediamo l’ora di vederlo!