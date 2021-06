Quanto guadagnano i principali conduttori Mediaset? Da Maria De Filippi a Barbara D’Urso, resterete senza parole.

Da anni ci fanno compagnia attraverso il piccolo schermo: i loro programmi sono i più amati della nostra tv. Ma in tanti si saranno chiesti: quanto guadagnano i principali conduttori televisivi italiano? Proviamo a dirvelo voi, riportando quanto dichiarato da Il Fatto Quotidiano, in un articolo di qualche anno fa: a svelare i compensi dei volti noti della tv è stato Italia Oggi. In particolare, ci concentreremo su alcuni tra i più amati presentatori di Mediaset. Da Maria De Filippi a Paolo Bonolis, fino a Barbara D’Urso: curiosi di scoprire quanto guadagnano questi famosissimi personaggi tv? Siete nel posto giusto!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Quanto guadagnano i principali conduttori Mediaset: ecco i compensi di alcuni tra i volti più amati della nostra tv

In un articolo del 2019, Il Fatto Quotidiano ha riportato i compensi, svelati da Italia Oggi, di alcuni tra i conduttori Mediaset più amati e apprezzati dal pubblico. Specificando che si tratta di dati di qualche anno fa, cerchiamo di capire di quali cifre stiamo parlando. Tenetevi forte: sono numeri da capogiro.

Paolo Bonolis: il suo contratto prevedrebbe una cifra fissa, alla quale si sommerebbero i compensi per il quiz del preserale e per i programmi in prima serata. Si parla di una somma vicina ai 10 milioni di euro all’anno per il padrone di casa di Avanti un altro.

il suo contratto prevedrebbe una cifra fissa, alla quale si sommerebbero i compensi per il quiz del preserale e per i programmi in prima serata. Si parla di una somma vicina ai 10 milioni di euro all’anno per il padrone di casa di Avanti un altro. Tra le regine di Mediaset non può che esserci anche lei, Barbara d’Urso : secondo quanto riporta Italia Oggi, il totale dei compensi della conduttrici si aggirerebbe intorno ai sei milioni di euro. Bisogna, però, specificare che nella somma erano compresi anche gli impegni col Grande Fratello e con La Dottoressa Giò.

: secondo quanto riporta Italia Oggi, il totale dei compensi della conduttrici si aggirerebbe intorno ai sei milioni di euro. Bisogna, però, specificare che nella somma erano compresi anche gli impegni col Grande Fratello e con La Dottoressa Giò. Come per Bonolis, anche Gerry Scotti toccherebbe quasi quota 10 milioni di euro. Il conduttore, oltre alla tv, è impegnato anche in altre attività, come quella imprenditoriale nel settore di vini.

toccherebbe quasi quota 10 milioni di euro. Il conduttore, oltre alla tv, è impegnato anche in altre attività, come quella imprenditoriale nel settore di vini. Ezio Greggio , sapete quanto ha percepito da Mediaset tra il 2009 e il 2013? La cifra è di 5.750.000 euro per il famoso conduttore di Striscia la Notizia.

, sapete quanto ha percepito da Mediaset tra il 2009 e il 2013? La cifra è di 5.750.000 euro per il famoso conduttore di Striscia la Notizia. Cifre da capogiro anche per Maria De Filippi, che guadagnerebbe circa dieci milioni di euro soltanto per quanto riguarda i programmi che conduce personalmente. Una cifra sicuramente superiore, dato che la società Fascino, di cui possiede il 50%, si occupa anche della produzione di altre trasmissioni.

Eh si, cifre davvero incredibili: avreste mai immaginato? Nel frattempo, con l’estate ormai alle porte, molti dei nostri programmi preferiti sono in vacanza. Come Uomini e Donne, che ha salutato la fascia pomeridiana per dare spazio a due nuove serie tv turche, Mr Wrong e Love Is In The Air: due nuove storie d’amore tutte da vivere, dopo la fine di Daydreamer – Le ali del sogno. Bisognerà aspettare settembre per la nuova programmazione, che prevede tantissime novità. A partire dal ritorno di Scherzi a parte, che sarà condotto da Enrico Papi.