Funivia Stresa Mottarone, emergono nuovi clamorosi e scottanti video: i freni di emergenza, secondo quanto si apprende, erano bloccati già da diversi anni.

La strage della funivia che collega Stresa con il Mottarone ha sconvolto l’Italia intera. Quattordici dei quindici passeggeri presenti sulla cabina precipitata hanno perso la vita: Eitan è l’unico sopravvissuto. Il bambino ha solo 5 anni e nella tragedia ha perso tutta la sua famiglia: mamma, papà, fratellino di due anni ed i due bisnonni. Dopo giorni di terapia intensiva, il bambino si è svegliato. E mentre pochi giorni fa è giunta la notizia della scarcerazione dei tre arrestati per l’incidente, emergono dei video che incastrerebbero i responsabili della tragedia. Ecco cosa rivela il portale dell’ANSA al riguardo.

Funivia Stresa Mottarone, spuntano clamorosi video: ‘I freni di emergenza bloccati da anni’

Il caso della funivia che collega Stresa con il Mottarone è ancora aperto: la cabina precipitata ha tolto la vita a 14 persone su 15, un bimbo di 5 anni è l’unico sopravvissuto alla tragedia. L’Ansa fa sapere che sono emersi dei video risalenti e girati tra il 2014 ed il 2018 girati da uno svizzero: da questi spunta fuori una clamorosa verità sui freni dell’impianto. Secondo quanto si legge, i freni di emergenza sono bloccati da anni. Attraverso quelle immagini hanno notato che utilizzavano anche allora i forchettoni per disattivare i freni di emergenza della funivia del Mottarone.

I video di cui vi parliamo erano stati inviati all’emittente tv tedesca ZDF dopo l’incidente. La tv ha poi comunicato di aver girato il materiale ai pm di Verbania. L’ANSA nel suo portale rivela che i video sono in fase di analisi: bisogna capire, nel dettaglio, se già almeno 7 anni sull’impianto venivano usati i ‘ceppi’ per bloccare il sistema frenante di emergenza. In queste immagini inviate al pm di Verbania, sono visibili i cosiddetti “forchettoni” che bloccano i freni di emergenza.