Tiziano Ferro ha annunciato il suo ritorno in Italia, sui social Il video ha commosso tutti i suoi fan: l’ha pubblicato poco fa su Instagram.

Un video commovente questa mattina di mercoledì 2 maggio riempie di gioia i fan di Tiziano Ferro. Il celebre cantante come tutti ben sapranno da anni vive in America, con suo marito Victor. Probabilmente, per via delle restrizioni anti Covid, da un anno mancava a casa e con un video commovente ha mostrato a tutti il suo ritorno in Italia. Tiziano è famoso quasi in tutto il mondo: il cantautore nel corso della sua carriera ha cantato in spagnolo, inglese francese e portoghese. I suoi brani hanno sempre raggiunto posti alti in classifica e numerosi sono i premi e riconoscimenti ricevuti. Con un post su Instagram annuncia il suo ritorno: il video è davvero commovente.

Tiziano Ferro annuncia il suo ritorno: “Dopo un anno”, il video commuove i fan

Dopo un anno lontano da casa, Tiziano Ferro ha annunciato il suo ritorno. Con un video commovente ha mostrato a tutti l’arrivo a casa sua, a Latina. “Ritorno a casa dopo un anno” è quanto si legge nella didascalia del post. Ferro ha inoltre aggiunto che ha abbracciato senza mascherina solo le persone testate e negative! Gli abbracci ai suoi familiari, il ritorno dai suoi amici d’infanzia, il ritorno nella sua casa: le immagini sono piene d’amore ed è stato impossibile, per i fan, trattenere l’emozione.

Ecco il video pubblicato su Instagram:

Non sappiamo quanto tempo resterà a casa il celebre cantante di Latina che vive da anni in America con suo marito Victor. Senza dubbio, è un’emozione immaginarlo di nuovo nella sua città, Latina.