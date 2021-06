Proprio in queste ore, Wanda Nara ha fatto ritorno a Milano: avete mai visto la sua casa? Il terrazzo è davvero pazzesco: che panorama!

Attualmente, Wanda Nara e la sua famiglia fanno dimora fissa a Parigi. Correva esattamente il 2 Settembre del 2019 quando Mauro Icardi, dopo la rottura definitiva con l’Inter, approdava nel Paris Saint Germain in prestito con diritto di riscatto. E vi diventava calciatore ufficiale qualche mese dopo. Un “passaggio” davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, ha provocato un’unica conseguenza: il trasferimento immediato da Milano a Parigi.

È proprio nella capitale francese che Wanda Nara, Mauro Icardi e i loro figli vivono e trascorrono la maggior parte del loro tempo. Quando possono, però, non perdono mai occasione di poter ritornare in Italia. E, soprattutto, a Milano. Ce lo dimostrano, infatti, queste ultime immagini che l’argentina ha caricato sul suo canale social ufficiale. Dapprima su un aereo privato ed, in seguito, sul terrazzo di casa sua, la splendida Nara ha voluto “ufficializzare” il suo ritorno nel nostro paese con delle immagini davvero inedite. A questo punto, vi chiediamo: voi avete mai visto la sua dimora?

Wanda Nara a Milano, avete mai visto la sua casa? Il terrazzo è da favola!

È la vera e propria stella di Instagram, Wanda Nara. Con un profilo social che vanta più di , la splendida argentina trova sempre il modo di poter comunicare ed interagire con i suoi followers. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando non ha perso occasione di potersi mostrare a Milano presso la sua abitazione. Una casa davvero da urlo, c’è da ammetterlo. Della quale, però, la Nara ha voluto mostrare un angolo in particolare: il terrazzo!

Attualmente, Wanda Nara vive a Parigi. E questo lo sappiamo. Eppure, voi avete mai visto la sua casa a Milano? Poco fa, come dicevamo, ne ha mostrato il suo terrazzo. E, vi assicuriamo, è davvero da urlo! Perché? Guardate un po’ qui:

Uno spettacolo, vero? E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo di tale appellativo. Non soltanto, a quanto pare, sul terrazzo è presente una piscina, ma vanta di un panorama davvero clamoroso. Siete d’accordo?