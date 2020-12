Wanda Nara, avete mai visto sua sorella Zaira? Stesso sguardo, e magnifica bellezza.

Tutti abbiamo certamente apprezzato la bellezza incantevole di Wanda Nara, la showgirl che continua ad incantare e sorprendere. E’ sicuramente una delle donne che si è fatta notare, mostrando non solo un’avvenenza incredibile, ma anche un eccellente talento. Infatti, Wanda gestisce gli affari finanziari di suo marito, il calciatore Mauro Icardi. La coppia è convolata a nozze nel 2014, e insieme hanno avuto due splendidi bambini. La donna ha in totale 5 figli, 3 dei quali avuti con l’ex marito Maxi Lopez. La showgirl, argentina, bionda e prorompente non passa di certo inosservata, ma avete mai visto sua sorella Zaira? Stesso sguardo e magnifica bellezza, da togliere il fiato.

Wanda Nara, avete visto sua sorella Zaira? Un’esplosione di bellezza

La bellissima argentina non smette mai di sorprendere, sul suo profilo instagram aggiorna continuamente i suoi follower con scatti che lasciano senza fiato. Non solo, Wanda Nara ama mostrare la sua quotidianità, spesso pubblicando immagini insieme ai suoi dolcissimi bambini, e anche al suo amato marito. La coppia è molto innamorata, com’è possibile vedere anche dai momenti impressi sui social. L’argentina, qualche ora fa, ha lasciato i suoi follower senza parole, infatti, ha postato uno scatto insieme a sua sorella Zaira, con una dolce didascalia: “L’altra mia metà“. La foto ha mandato in visibilio i fan, dato che tutti hanno potuto notare e ammirare la magnifica bellezza della sorella. Tratti scuri, diversamente da Wanda, ma stesso sguardo: il colore degli occhi, azzurro splendente, ricorda il mare. Un vero e proprio spettacolo della natura. A quanto pare, Zaira è giovanissima, ha 32 anni, ed è una modella, ma anche conduttrice televisiva e attrice teatrale argentina. Nel 2010, è stata classificata la quarantasettesima donna più sexy del mondo!

In poco tempo, lo scatto ha raggiunto migliaia di like, e numerosi sono stati i messaggi ricevuti, tutti ovviamente meritatissimi complimenti.

