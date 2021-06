Affascinante, carismatico e talentuoso, Bradley Cooper è un interprete di grande successo: sapete in cosa è laureato? Il sorprendete retroscena

Fascino da vendere e grande talento hanno fatto di Bradley Cooper uno degli attori più amati di Hollywood. Questa sera lo vedremo nel divertentissimo “Una notte da leoni 2” in onda su Italia 1. Nato a Filadelfia, non tutti sanno che che il celebre interprete ha origini italiane da parte di padre. Suo nonno era campano e sua nonna abruzzese. Ha esordito sul piccolo schermo partecipando a “Sex and the city”, ma a consacrarlo al successo è stata la sua partecipazione ad “Alias”, amatissima serie tv di spionaggio. In passato è stato legato alla splendida Irina Shayk con la quale ha avuto una bellissima bambina nata nel 2017. Bello, talentuoso e carismatico, non tutti sanno che il celebre attore ha anche un brillante percorso di studi alle spalle. Sapete in cosa è laureato Bradley Cooper?

In cosa è laureato il talentuoso e affascinante Bradley Cooper?

Lo abbiamo visto protagonista di una serie di pellicole davvero indimenticabili. Attore poliedrico, capace di calarsi in generi diversi, dal drammatico al comico, è di certo una delle stelle più acclamate di Hollywood. “La verità è che non gli piaci abbastanza”, “Come un tuono”, “Il lato positivo”, sono solo alcuni dei film a cui ha preso parte. Non solo cinema, ma anche tv: “Nip/Tuck”, “Law e Order – Unità Vittime Speciali”, “Limitless”. Un attore davvero straordinario.

Non tutti sanno che Bradley Cooper è stato anche uno studente brillante. Il celebre interprete ha frequentato la Georgetown dove ha conseguito la laurea in letteratura inglese con tanto di lode. Pare, inoltre, che parli molto bene il francese, imparato durante uno scambio culturale. Si è poi dedicato a perfezionare il suo talento di attore all’Actors Studio Drama School. Eccezionale, non trovate anche voi?

