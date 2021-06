Sangiovanni, l’incredibile annuncio è appena arrivato: accadrà proprio tra pochissime ore, cosa dobbiamo aspettarci? Da non credere!

È da quando è entrato a far parte della scuola di Amici che Sangiovanni ha cavalcato l’onda del successo. Vincitore della categoria canto, di numerosi premi e riconoscimenti ed, infine, secondo classificato, il giovanissimo e talentuoso cantante si è dimostrato, in un vero e proprio batter baleno, la carta vincente di questa ventesima edizione del talent di Maria De Filippi. A partire dai suoi primi singoli “Hype” e “Gucci Bag” fino all’ultimo “Malibù”, Sangiovanni ha fatto scatenare, cantare e ballare milioni e milioni di italiani.

Leggi anche –> Amici, straordinaria notizia per Sangiovanni: la rivelazione, è accaduto nelle scorse ore

A quanto pare, però, le sorprese non sono affatto terminate. Dopo il percorso idilliaco iniziato nella scuola di Amici, sembrerebbe che Sangiovanni sia un vero e proprio fiume in piena. E, soprattutto, sia pronto a regalare tantissime novità ed emozioni al suo pubblico. L’ultima, a quanto pare, potrebbe seriamente arrivare tra pochissime ore. A dare l’annuncio a sorpresa, è stato proprio il diretto interessato. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa: guardate un po’ qui!

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Sangiovanni, incredibile annuncio: cosa bolle in pentola? Accadrà tra pochissime ore

È proprio sul suo canale social ufficiale, sul quale è attivissimo da quando è uscito dalla scuola di Amici, che Sangiovanni non ha perso occasione di poter dare uno splendido annuncio a sorpresa ai suoi sostenitori. Di che cosa si tratta con precisione? Purtroppo, al momento, non possiamo darvi alcuna risposta certa. Anche perché lo stesso diretto interessato non è affatto sceso nei dettagli, sia chiaro. Fatto sta che, da quanto si apprende, sembrerebbe manchi davvero pochissimo.

Leggi anche –> Sangiovanni, sapete perché mette lo smalto? Lui stesso spiega il motivo

Cosa annuncerà, quindi, Sangiovanni? Nuovo singolo, album, magari, le date del suo tour o molto altro ancora? Non lo sappiamo, lo ripetiamo. Una cosa è certa, però: non vediamo l’ora di saperne di più.

Attivate il countdown, quindi! Proprio oggi, Giovedì 3 Giugno, alle ore 12:00, Sangiovanni annuncerà qualcosa di magnifico sul suo canale social ufficiale. Di che cosa si tratta? Non lo sappiamo! Senza alcun dubbio, però, sarà davvero magnifico!