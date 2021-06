Sarà lei la prossima opinionista del Grande Fratello VIP 6. L’indiscrezione arriva soltanto adesso: ecco l’annuncio bomba!

C’è grande attesa per la sesta edizione del Grande Fratello VIP 6. Ricordiamo la scorsa edizione, tra le più lunghe nella storia del GF VIP: ha vinto Tommaso Zorzi, oggi opinionista de l’Isola dei Famosi. A distanza di mesi, si torna a parlare di una nuova edizione che non deluderà affatto le aspettative. Con ogni probabilità vedremo Alfonso Signorini alla conduzione, nuovamente, il quale sta già lavorando per il prossimo cast. Nelle ultime ore giungono clamorose anticipazioni sui VIP che risiederanno nella casa di Cinecittà ma non solo. Arriva l’indiscrezione sull’opinionista del reality: ecco chi sarà.

Grande Fratello VIP 6, indiscrezione bomba: sarà lei l’opinionista del reality

Il Grande Fratello VIP è pronto a tornare in tv con una nuova frenetica edizione. Alla conduzione, con ogni probabilità, ci sarà Alfonso Signorini che, secondo quanto si legge, è già al lavoro per formare il prossimo cast.

E’ il profilo Instagram di Giuseppe Porro a rivelare una clamorosa novità! Secondo quanto si legge, la prossima opinionista del reality sarà l’ex gieffina e nota conduttrice televisiva: parliamo di Adriana Volpe! “Grande Fratello Vip 6: Adriana Volpe confermata come opinionista del reality e svelato il numero dei concorrenti!” si legge nel post pubblicato da Giuseppe Porro. Eccolo:

Potrebbe essere proprio lei dunque la nuova opinionista: prenderà così il posto di Antonella Elia che ha ricoperto questa carica lo scorso anno. Il cast, aggiunge, sarà composto da una ventina di VIP che potrebbero diventare trenta qualora il programma dovesse proseguire oltre dicembre, come accaduto la scorsa edizione. I nomi non sono ancora stati resi noti: chi prenderà parte al Grande Fratello VIP 6?