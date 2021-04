In una sua intervista, Alfonso Signorini ha rivelato di avere avuto il Covid e di aver trascorso giorni difficili: le sue parole.

Una vera e propria rivelazione inedita, quella che Alfonso Signorini, nel corso della sua recentissima intervista a “Il Fatto Quotidiano”, ha fatto. È proprio in quest’occasione che il conduttore e giornalista, oltre a ripercorrere la sua infanzia e carriera, non ha affatto potuto fare a meno di rivelare, per la prima volta in assoluto, di avere avuto il Covid. Si, avete letto proprio bene: anche l’ex colonna portante del Grande Fratello Vip ha raccontato di avere contratto il temibile virus cinese. E di avere trascorso, tra l’altro, dei giorni molti difficili.

La rivelazione di Alfonso Signorini, diciamoci la verità, è un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Anche perché, come dicevamo precedentemente, fino a questo momento, l’ex colonna portante del Grande Fratello Vip aveva preferito il silenzio. Cos’è successo, però? E, soprattutto, come sta adesso? Scopriamolo!

Alfonso Signorini ha avuto il Covid: solo ora l’ha detto, cos’è successo

Una lunga e splendida intervista, quella che Alfonso Signorini ha rilasciato a “Il Fatto Quotidiano”. Completamente senza filtri e senza troppi peli sulla lingua, il conduttore, giornalista e direttore del famoso settimanale ha trattato davvero diversi argomenti. A partire, quindi, dalla sua infanzia e ai suoi esordi. Fino alla sua recentissima conduzione del Grande Fratello Vip. Un’edizione che, lo sappiamo benissimo, è stata particolarmente intensa. Non soltanto per i ben sei mesi di messa in onda, ma anche per le diverse tematiche affrontate.

È proprio nel corso di questa sua intervista a “Il Fatto Quotidiano” che, per la prima volta in assoluto, Alfonso Signorini ha rivelato di avere avuto il Covid. “Non l’ho mai detto ma dopo il Grande Fratello ho preso il Covid, ho vissuto giorni molto brutti”, ha detto la colonna portante del famoso reality di Canale 5. Continuando, poi, a dire di avere trascorso dei giorni davvero bruttissimi. E di non avere voluto andare in ospedale. “Quando arrivava la sera avevo veramente paura, sono stato molto male, pensavo di essere forte visto che avevo vissuto sulla mia pelle la malattia”, ha continuato a dire.

Un’esperienza davvero bruttissima, da come si può chiaramente comprendere. Da cui, fortunatamente, ne è uscito.