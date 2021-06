In base ad uno studio di 26 scienziati presentato al Global Heath, il mondo potrebbe attraversare un’epoca caratterizzata da varie pandemie.

La pandemia da Covid ha sconvolto l’intero pianeta e fatto vacillare tutte le certezze: niente è più come prima e anche la scienza ha dovuto rimettere tutto in discussione. Secondo un pool di 26 scienziati, però, il Coronavirus sarebbe solo una delle pandemie che potrebbero colpire il mondo. In futuro potrebbe aprirsi un'”era di pandemie”, secondo lo studio riportato al Global Heath di Roma.

E’ per questo che è necessario investire nella prevenzione, nelle risorse umane e nella loro preparazione per poter rispondere efficacemente ai pericoli per la salute mondiale. Fondamentale sarà anche affrontare il legame tra crisi sanitare, povertà, disuguaglianze strutturali e degrado ambientale”, dice Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss.

In arrivo un’epoca di pandemie: l’opinione degli scienziati

I 26 scienziati hanno anche parlato della trasformazione del Covid in un virus endemico: “La probabile traiettoria per il Sars-Cov-2 è di diventare endemica con dei focolai stagionali a causa della diminuzione dell’immunità naturale, della copertura globale insufficiente dei vaccini e/o dell’emergere di nuove varianti che non sono controllate dai vaccini attuali. Nuove ondate epidemiche sono possibili soprattutto nei paesi con una bassa copertura vaccinale”.

Gli studiosi scrivono nel report quali sono le zone dove è urgente intervenire: “Abbiamo tracciato una mappa per il futuro identificando le aree prioritarie per una azione immediata: accesso globale equo alle forniture mediche e agli strumenti necessari ad affrontare il Covid-19 e le altre minacce alla salute, ricerca e innovazione, coinvolgimento dei gruppi di ricerca nei paesi a medio e a basso reddito, sorveglianza integrata delle malattie e condivisione dei dati, ascolto delle indicazioni scientifiche, rafforzamento del personale e dei sistemi sanitari, capacità produttive regionali, fiducia pubblica, governance ben coordinata e salute sostenibile”, spiega Brusaferro, presidente del Summit insieme a Peter Piot, ‘special adviser’ della presidente Von der Leyen.

Misure da tenere presente non solo nell’ottica della lotta al Coronavirus, ma per affrontare eventuali minacce per la salute mondiale.