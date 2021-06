Ha vinto il Grande Fratello 12, l’avete vista oggi? Resterete di stucco guardando le sue foto su Instagram.

Il Grande Fratello è uno dei programmi più amati e seguiti della nostra tv. Da qualche anno anche nella sua versione vip, sono tanti i personaggi diventati famosi grazie al reality di Canale 5. Ma se per alcuni il programma diventa un trampolino di lancio per lavorare in tv, altri preferiscono tornare alla loro vita, una volta conclusosi il programma. È il caso di Sabrina Mbarek, vincitrice della dodicesima edizione del GF, andata in onda dall’ottobre del 2011 ad aprile 2012. Arrivata nella casa dopo 78 giorni, la concorrente di origini tunisine ha saputo conquistare il pubblico in poco tempo, arrivando sul gradino più alto del podio. Ma siete curiosi di scoprire come è diventata oggi la bellissima Sabrina? Diamo un’occhiata al suo canale di Instagram.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Ha vinto il Grande Fratello 12, com’è oggi Sabrina Mbarek

Sabrina Mbarek è stata la vincitrice del GF 12, una delle poche donne a trionfare nel reality di Canale 5. Un’esperienza intensa, quella della concorrente nella casa più spiata della tv, dove ha vissuto anche una storia d’amore con Vito Mancini. Dopo l’avventura al GF, però, Sabrina è tornata alla sua vecchia vita, distaccandosi completamente dal mondo dello spettacolo. Curiosi di vedere come è diventata oggi, a distanza di anni? Ecco alcuni scatti postati dall’ex gieffina sul suo canale ufficiale di Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Mbarek (@sabrinambarek)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Mbarek (@sabrinambarek)

Eh si, davvero incantevole! E, soprattutto, identica a tanti anni fa! Nonostante siano passati quasi dieci anni, Sabrina non sembra essere cambiata di una virgola. Dopo l’esperienza al GF, Sabrina ha ripreso gli studi e proprio pochi giorni fa, su Instagram, ha comunicato la fine del suo percorso: l’ex gieffina si è laureata in Legge. Ecco lo scatto postato su Instagram:

E voi, ricordavate la vincitrice del Grande Fratello 12? Nella sua edizione, andata in onda circa dieci anni fa, hanno partecipato tantissimi personaggi, oggi molto famosi, come l’attrice Ilenia Pastorelli e la nota influencer Floriana Messina.