È l’affascinante Serkan di “Love is in the air”, ma avete mai visto il profilo Instagram di Kerem? Spuntano gli scatti proprio con lei.

È iniziato su Canale 5 soltanto da due giorni, eppure “Love is in the air” ha già conquistato tutti. Dopo la fine travolgente di Daydreamer, la nuova serie televisiva turca ha tutte le carte in regola per dimostrarsi un vero e proprio fenomeno per il nostro paese. E ce lo dimostrano i numerosi commenti che, ancora prima di iniziare la messa in onda, sono apparsi su Twitter. Tutti sono innamorati di Serkan ed Eda, è proprio questo il nome dei due giovanissimi ragazzi presenti nella serie.

Cosa sappiamo, però, esattamente su Serkan? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato del suo titolo di studio. Avete mai visto il suo profilo Instagram? Ebbene: l’attore turco nella “realtà” si chiama Kerem Bursin. E, vi assicuriamo, vanta di un canale social davvero attivissimo. Noi l’abbiamo “spulciato” con attenzione. Ed abbiamo rintracciato degli scatti impressionanti. A catturare l’attenzione, però, sono alcuni in particolare. Perché? Scopriamolo insieme!

Kerem Bursin è il bel Serkan di “Love is in the air”, ma avete visto il suo canale Instagram?

Senza alcun dubbio, il fascino di Serkan in “Love is in the air” non vi è assolutamente passato inosservato. Protagonista indiscusso, insieme alla giovanissima Eda, l’attore turco si appresta a diventare una vera e propria icona di bellezza ed eleganza. Cosa sappiamo, però, su di lui? Come dicevamo precedentemente, recentemente vi abbiamo parlato del suo titolo di studio, avete mai visto il suo canale Instagram?

Se siete curiosi di seguirlo e non volete perdervi alcun tipo di aggiornamento su di lui, questo è il suo nickname: @thebursin. Prima di procedere a cliccare sul “segui”, però, vi anticipiamo che, spulciando con attenzione il suo profilo, abbiamo rintracciato degli scatti davvero incredibili. E, soprattutto, in compagnia di una donna che non vi sarà affatto sconosciuta. Di chi parliamo? Guardate un po’ qui:

Avete visto proprio bene, si! È la bella Eda di “Love is In the Air”. Questo ne è soltanto uno di scatto, ma vi assicuriamo, ce ne sono davvero tantissimi. Insomma, Kerem ed Hande sono una coppia? Sembrerebbe proprio di si!