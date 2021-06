Mara Venier si è sottoposta nelle ultime ore ad un intervento durato 7 ore: ha raccontato la convalescenza e come sta adesso nelle sue IG story.

La famosissima conduttrice televisiva, la ‘Zia’ di Rai Uno si è sottoposto nelle ultime ore ad un lunghissimo intervento. Mara Venier ha avuto un intervento ai denti e, come si può vedere anche dall’ultimo video pubblicato sul suo canale Instagram, sta affrontando la convalescenza insieme al marito Nicola Carraro ed al suo nipotino. E’ durata 7 ore l’operazione ai denti alla quale si è sottoposta nelle ultime ore: ieri sera, la conduttrice, ha raccontato e mostrato a tutti la sua convalescenza.

Mara Venier operata: intervento lungo 7 ore, come sta adesso

Mara Venier è stata operata nelle ultime ore ai denti. La nota conduttrice televisiva, la ‘Zia’ di Rai Uno, ha raccontato nelle sue IG story di essersi sottoposta ad un’operazione lunga 7 ore. Ieri, mercoledì 2 giugno 2021, la Regina di ‘Domenica In’ ha mostrato a tutti la sua guancia gonfia e la sua convalescenza.

“Anche oggi così, è un po’ gonfia. E’ stato un intervento lungo 7 ore” ha spiegato Mara Venier nelle sue Instagram story. Fortunatamente, sembra essere tutto ok: Domenica In andrà in onda come di consueto la prossima domenica.

Come in ogni puntata, a Domenica In ci sarà la consueta parentesi legata agli aggiornamenti sul Covid-19. Non mancheranno gli ospiti e tanto intrattenimento: Mara Venier tornerà domenica 6 giugno 2021 in diretta su Rai Uno con il suo show d’intrattenimento che tiene incollati, ogni weekend, milioni di italiani. Il programma da lei condotto si allunga sino alla fine di giugno: è quanto deciso dai piani alti della Rai in quanto una delle trasmissioni più seguite. L’ultima puntata, dunque, andrà in onda il 27 giugno.