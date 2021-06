Tommaso Zorzi, arriva la foto che tutti aspettavano: finalmente insieme

Tommaso Zorzi e la foto che tutti aspettavano, i due sono finalmente insieme: di seguito vi diciamo di cosa si tratta

Tommaso Zorzi, oltre ad essere un influencer di successo, è anche il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip nonché opinionista de L’Isola dei Famosi. Dopo la vittoria nel reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, Zorzi è stato scelto da Ilary Blasi come opinionista della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi.

Negli ultimi mesi, inoltre, Zorzi è comparso anche al Maurizio Costanzo Show, come ospite fisso del programma. Un lungo apprendistato per giungere un giorno a realizzare il suo sogno: diventare un conduttore televisivo. Durante l’esperienza al GF VIP 5, Zorzi ha condotto egregiamente il Late Show. La trasmissione, in onda su Mediaset Extra, ha raggiunto uno share altissimo, ricevendo anche i complimenti del padrone di casa.

Zorzi deve la sua fortuna ai social: l’opinionista de L’Isola dei Famosi, infatti, nasce come influencer. Dopo l’esperienza al GF VIP 5, il suo seguito è ovviamente cresciuto sui social. Su Instagram, Zorzi può contare su circa un milione e 800mila seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono sempre seguitissime.

Proprio sul popolare social network, il vincitore del reality show ha pubblicato una foto che tutti attendevano. L’opinionista del reality show oggi è andato a pranzo con Aurora Ramazzotti, sua migliore amica. Tra i due c’era un po’ d’attrito, risolto dopo la sua uscita dalla casa più spiata d’Italia.

Oggi, dopo tanto tempo, è arrivato lo scatto – e soprattutto il post – che tutti aspettavano. Zorzi ha pubblicato una foto insieme ad Aurora, scrivendo: “Tu mi rendi felice“. Uno scatto simile è stato pubblicato anche da Aurora sul suo profilo con una frase diversa: “Siamo tornati“. L’amico ha prontamente commentato, scrivendo: “Ti amo“. I due scatti ovviamente hanno fatto il pieno di like sul popolare social network. Nel giro di poche ore, oltre ai ‘mi piace’, sono arrivati anche tantissimi commenti molto belli.