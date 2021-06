Whatsapp, arriva un’altra clamorosa novità: non immaginereste mai cosa potrete fare utilizzando la famosa app di messaggistica istantanea.

Whatsapp è senza dubbio una delle app più utilizzate da chi possiede uno smartphone. L’applicazione di messaggistica istantanea fornisce infatti un modo per comunicare semplice ed immediato. E, a breve, potrebbe arrivare anche un’importante novità: si tratta di una funzionalità che altre chat già prevedono, ma che su Whatsapp non è ancora disponibile. Di cosa si tratta? Vi sveliamo tutti i dettagli!

Whatsapp, arriva un’altra clamorosa novità: sarà possibile utilizzarlo su più dispositivi

Whatsapp potrà essere utilizzato su più dispositivi: è questa la grane novità che interessa la famosa app di messaggistica, tra le più utilizzate al mondo. In cosa consiste l’aggiornamento? Con questa nuova funzione, sarà possibile utilizzare su più smarthphone o device la stessa chat, evitando di doverla ripristinare di volta in volta.

Una funzione che altre app già prevedono, ma che invece non è presente ancora in Whatsapp. Come riportato da WABetaInfo, però, ben presto il multi-device sarà disponibile in maniera definitiva. Ma quanti dispositivi sarà possibile utilizzare contemporaneamente? Al momento, si parla si quattro dispositivi al massimo. Lo sviluppo della nuova funzione sembra essere già ad una fase piuttosto avanzata e, quindi, la novità potrebbe arrivare molto presto!

Una novità che arriverebbe dopo un’altra importantissima funzione, inserita proprio di recente: quella della velocizzazione dei messaggi audio. C’è infatti la possibilità di velocizzare gli audio durante l’ascolto, in modo da risparmiare tempo. Insomma, continue novità per la famosissima app. Siete pronti ad utilizzarli per le vostre chat?