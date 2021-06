Che fine ha fatto l’attore James Van Der Beek che per anni ha interpretato Dawson, il protagonista dell’amatissima serie Dawson’s Creek?

Non solo Beverly Hills 90210: gli anni Novanta hanno avuto il pregio di sfornare un’altra serie tv indimenticabile per tutti gli adolescenti di quell’epoca. Parliamo ovviamente di Dawson’s Creek, teen drama made in Usa, trasmesso dal 1998 al 2003 che raccontava le esperienze di un gruppo di ragazzi di Capeside, Massachussets.

I suoi protagonisti sono rimasti nel cuore di un’intera generazione: Dawson Leery, Jen Lindley, Joey Potter, Pacey Witter hanno fatto innamorare tutti con i loro sogni, i loro conflitti adolescenziali, i loro amori e le loro gelosie. Molti si chiedono che fine abbia fatto l’attore che interpretava Dawson, James Van Der Beek, ancora molto seguito sui social: ecco come si mostra oggi.

James Van Der Beek oggi: come lo ritroviamo quasi vent’anni dopo Dawson’s Creek

Riguardo le ultime notizie sul bravissimo attore, sappiamo che lo scorso anno non ha attraversato un periodo semplice. Sua moglie Kimberly Brook ha avuto due aborti a gravidanza avanzata, e a luglio è venuta a mancare sua madre, malata da tempo. Così, per che Van Der Beek abbia deciso di ricominciare una nuova vita e sapete da cosa ha iniziato? Trasferendosi a vivere dalla California in Texas, in un luogo più a contatto con la natura insieme alla moglie Kim e ai loro cinque figli: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia e Gwendolyn.

In un post su Instagram aveva scritto: “Negli ultimi dieci mesi, abbiamo affrontato due aborti tardivi che hanno portato Kimberly in ospedale, abbiamo trascorso le vacanze di Natale pensando che avesse un tumore (il dottore si era sbagliato, per fortuna), sono stato cacciato prematuramente da un reality show di danza che si pensava avessi vinto e mia madre è morta”.