Su Instagram, Gianni Sperti ha letteralmente perso le staffe e risponde a chi lo accusa di essersi sottoposto a qualche ritocchino.

È uno degli opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti. Ex ballerino di Amici, di Buona Domenica e tanti altri programmi formidabili, il buon pugliese è entrato a far parte della grandissima famiglia del dating show di Maria De Filippi diversi anni fa. E, da quel momento, non ne è mai più uscito. Diventando, insieme alla simpaticissima Tina Cipollari, una vera e propria colonna portante del programma.

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, Gianni Sperti è solito dedicare molto tempo ai suoi sostenitori. Lo abbiamo visto, ad esempio, qualche giorno fa. Quando si è lasciato andare a delle rivelazione del tutto inedite ai suoi sostenitori. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. È proprio attraverso un’Instagram Stories che il buon pugliese ha risposto a chi lo ha accusato di essere sottoposto a qualche ritocchino. Cos’è esattamente successo? Scopriamolo!

Gianni Sperti: “Non ho mai negato di aver fatto un ritocchino”, cos’è successo

Proprio alcune ore fa, attraverso un’Instagram Stories, Gianni Sperti ha risposto a tutti coloro che, sotto alcuni dei suoi ultimi post, hanno insinuato che si sia sottoposto a qualche ritocchino. Procediamo con ordine, però. E cerchiamo di capire cos’è esattamente successo.

Nelle scorse ore, come dicevamo precedentemente, l’opinionista di Uomini e Donne ha condiviso una sua foto da urlo con la seguente didascalia: “Ci sarà sempre qualcuno che non comprenderà una tua scelta. Ma si sceglie per proseguire, non per essere compresi”. Una frase piuttosto intensa, da come si può chiaramente comprendere. Eppure, ci sono alcuni commenti che fanno riferimento ad un presunto ritocchino in viso.

“Perché ti stravolgi il viso?”, recita un commento di un utente Instagram a corredo di questo scatto. Immediata è stata la reazione di Gianni Sperti. Che, attraverso un’IG stories ha risposto:

“È impossibile che abbia potuto fare un ritocchino tra uno scatto e l’altro”, ha detto Gianni Sperti. Sottolineando, inoltre, di non aver mai nascosto di averlo fatto!