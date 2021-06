Umberto Tozzi ha sorpreso tutti con un annuncio incredibile: cosa ha svelato sui social.

A causa dell’emergenza sanitaria, dovuta alla diffusione del coronavirus, che da più di un anno ha preso il sopravvento nel nostro Paese e in tutto il resto del mondo, molti settori si sono fermati. Anche il mondo della musica, come sappiamo, ha subito un forte arresto, con i concerti e i firmacopie annullati. Soltanto da qualche settimana, però, la situazione sembra in fase di miglioramento, e molti dei lavori che avevano trovato l’arresto, hanno iniziato a muoversi.

Il settore della musica ha iniziato a vedere uno spiraglio di luce e molti artisti hanno iniziato ad annunciare le date dei primi concerti che si terranno dal vivo, mostrando ovviamente la gioia e l’emozione per questo momento particolare. E proprio nelle ultime ore, anche Umberto Tozzi ha sorpreso tutti, annunciando una fantastica novità.

Umberto Tozzi l’ha appena svelato: finalmente la notizia tanto attesa, grande emozione per i fan

Molti artisti, nelle ultime settimane, hanno annunciato, dopo un lungo periodo senza aver potuto svolgere regolarmente il proprio lavoro, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus, di essere pronti a tornare. Chi con l’uscita di nuovi singolo, chi con un nuovo bellissimo album, tutti hanno manifestato la gioia del momento.

Da alcune ore, Umberto Tozzi, sui social, ha lasciato tutti senza parole, con un meraviglioso annuncio. Tutti ormai stavano aspettando questo momento da tempo: “Ciao sono molto felice di tornare dopo questo lungo periodo di stop, farò una tournèe in tutta Italia, da nord a sud, insieme ai miei tre musicisti, sono tre grandi musicisti, e riusciamo a rappresentare alla grande il mio repertorio.. vi aspetto, vi auguro una buona estate”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Umberto Tozzi Official (@umbertotozziofficial)



Queste le parole dell’amato artista; in basso al post pubblicato sui social, ha riportato le date dei suoi concerti che, come lui ha espresso, si terranno da nord a sud. Noi, non vediamo l’ora di immergerci nella sua bellissima musica!