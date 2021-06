Chiara Ferragni, notate anche voi quell’”accessorio”? Non è passato inosservato: lascia senza fiato; i dettagli del look della influencer.

Di influencer, al giorno d’oggi, ce ne sono davvero tante in giro sul web. Ma, tra le italiane, la regina indiscussa è lei. Parliamo di Chiara Ferragni, che con i suoi 23,7 milioni di followers su Instagram è una delle donne più influenti al mondo. Soprattutto quando si tratta di moda e outfits: i suoi look, mai banali e super lussuosi, catturano sempre l’attenzione dei fan, provenienti da ogni angolo del mondo. È accaduto anche qualche giorno fa, in occasione di un evento speciale al Teatro alla Scala organizzato da Bulgari, di cui è Global Ambassador. Un look incantevole, con un abito lungo color oro, impreziosito proprio da accessori di Bulgari. A colpire i fan è stato un dettaglio in particolare. L’avete notato anche voi?

Chiara Ferragni, notate anche voi quell’”accessorio”? Il suo collier è spettacolare!

Un look che non poteva passare inosservato, quello che Chiara Ferragni ha sfoggiato qualche sera fa, per un concerto privato alla Scala di Milano. In occasione della presentazione della nuova collezione di Alta Gioielleria di Bulgari, la regina delle influencer ha indossato un abito meraviglioso, della collezione autunno/ inverno 2020-21 di Dior. Per gli accessori, ovviamente, la moglie di Fedez si è affidata a Bulgari: dalla borsetta della collezione Serpenti, ai meravigliosi gioielli scelti per impreziosire il look.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

E a colpire molti fan, a giudicare dai commenti su Instagram, è stato proprio uno dei gioielli indossati dalla bellissima Chiara. Date un’occhiata:

Eh si, il collier in oro e diamanti non poteva passare inosservato! Ad esso, la Ferragni ha abbinato orecchini pendenti, perfetti con l’acconciatura raccolta scelta per la serata. Insomma, elegante e raffinata come sempre, Chiara ha incantato tutti anche questa volta. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo canale ufficiale di Instagram? È ricco di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!