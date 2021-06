Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, incredibile novità dopo l GF Vip: è la notizia che tutti attendevano.

Il GF Vip 5 si è concluso da qualche mese, ma sono già pronti i preparativi per la prossima edizione del reality show di Canale 5, che dovrebbe partire già a settembre. In attesa di scoprire il nuovo cast che sarà “rinchiuso” nella casa più spiata della tv, i protagonisti dell’ultima edizione sono ancora al centro dell’attenzione dei fan. Che, giorno dopo giorno, seguono le avventure dei loro beniamini sui social. Tra i concorrenti più amati ci sono senza dubbio Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che nella casa si sono innamorati. La coppia dei “Prelemi” può contare su un vero e proprio esercito di fan, che li supporta e li segue anche a reality terminato. E, proprio per i fan, è arrivata una meravigliosa notizia che riguarda i due ex gieffini…Scopriamo di più!

Giulia Salemi, incredibile novità: è lei la protagonista del video del nuovo brano di Pierpaolo Pretelli

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Nonostante lo scetticismo iniziale di una parte del pubblico, i due ex concorrenti del GF Vip 5 sono più innamorati che mai. E sui social si mostrano sempre più uniti e complici. Per la gioia dei loro sostenitori, che hanno creduto nel loro amore sin dall’inizio. E i fan possono assolutamente gioire perché, ben presto, vedremo Giulia e Pierpaolo insieme in delle vesti decisamente inedite…Di cosa si tratta? Ebbene, ieri Pierpaolo ha annunciato l‘uscita del suo nuovo singolo, L’estate più calda, che sarà disponibile a partire dal prossimo 18 giugno.

Una notizia che ha fatto impazzire i fan, ma non è tutto: come ha riportato Chi sul suo canale social, nel video clip della canzone ci sarà proprio lei, Giulia Salemi! Come si legge sul post social del magazine diretto da Alfonso Signorini, i due hanno terminato le riprese del video proprio nei giorni scorsi, ad Ischia. Una notizia che ha fatto letteralmente impazzire i fan della coppia, che sono in trepidante attesa del video!

Proprio ieri, inoltre, è uscito anche il video clip di In un’ora, la nuova canzone di Shade, che ha collaborato alla scrittura del nuovo brano di Pierpaolo. Anche nel video clip di Shade, un’attrice di eccezione, l’immancabile Giulia! Insomma, sarà un’estate ricca di emozioni per i fan dei Prelemi. E, soprattutto, tutta da ballare!