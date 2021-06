Love Island, chi è Cristina Carpana: sapete quali sono le sue origini?

Cristina Carpana è una delle concorrenti di Love Island, ma sapete chi è? Ve lo diciamo noi in questo articolo su di lei

Love Island è la versione italiana del reality show famosissimo in Gran Bretagna. Esso coinvolge un gruppo di concorrenti, denominati Islanders, che vivono isolati dal mondo esterno in una villa in una località estera bellissima. Gli Islanders, inoltre, vivono costantemente sotto sorveglianza video. Per sopravvivere nella villa, gli isolani devono essere accoppiati con un altro isolano, che sia per amore, amicizia o denaro, poiché la coppia vincitrice complessiva riceve un premio in gettoni d’oro. Qualsiasi isolano che rimane single viene eliminato e scaricato dall’isola. Gli isolani possono essere eliminati anche attraverso il televoto. Il reality show andrà in onda dal 7 giugno su Discovery+ e sarà condotto da Giulia De Lellis. Tra i concorrenti della primissima edizione del reality show spicca Cristina Carpana. Di seguito vi diciamo chi è.

Love Island, chi è Cristina Carpana

Cristina Carpana è una delle concorrenti della prima edizione di Love Island Italia. La nuova Islander è nata nella provincia di Mantova e vanta origini italo-thailandesi. Il padre è infatti italianissimo, mentre la madre ha origini thailandesi. Cristina ha 23 anni ed è una make-up artist. La sua passione l’ha portata a lavorare nel mondo dei trucchi come addetta alle vendite.

Oltre al make-up, la Carpana ha anche un’altra passione: la danza. La nuova Islander ama il twerking e tiene un corso nel suo paese in cui insegna alle ragazze come imparare a ‘twerkare’.

Cristina è già abbastanza seguita sui social network, in particolare su Instagram, dove conta più di cinquemila seguaci. Le sue foto, spesso in costume o addirittura senza veli, sono piene di like. L’esperienza nel reality show condotto da Giulia De Lellis farà crescere sicuramente la sua popolarità e con essa saliranno anche i seguaci sul popolare social network.

Cristina ha tutte le carte in regola per sfondare nel reality show di Discovery+, ma adesso il suo obiettivo sarà quello di trovare un ragazzo con il quale ‘accoppiarsi’ all’interno del gioco. Se non lo farà, infatti, sarà definitivamente eliminata.