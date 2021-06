A Love Island, tra le concorrenti scelte, ci sarà anche la bellissima Giulietta, scopriamo qualcosa in più su di lei: qual è il suo cognome, quanti anni ha, da dove viene, il suo lavoro e il suo profilo instagram.

Ebbene sì, lunedì 7 giugno parte il nuovo programma prodotto da Fremantle per Discovery Italia, ‘Love Island’, che vede il timone di Giulia De Lellis, pronta ad immergersi in questa nuova scoppiettante avventura. Ma cosa è esattamente Love Island, e come funziona? E’ il posto giusto dove poter aprire il proprio cuore e avere così la possibilità di innamorarsi, tutto sotto l’occhio vigile delle telecamere, che riprenderanno i concorrenti 24 ore su 24. I presenti, vivranno in una magica villa, tra sole, mare e grandi sorrisi; ma sarà un viaggio molto diverso, dove non mancheranno prove, coinvolgimenti, gelosie che potrebbero rompere gli equilibri, sguardi romantici e tanto altro, e non mancheranno le eliminazioni.

Qual è l’obiettivo da raggiungere? Beh, niente altro che innamorarsi, formare una coppia e arrivare fino alla fine per poter vincere il montepremi finale di ben 20mila euro. I concorrenti scelti sono esattamente dieci. Adesso, vogliamo porre l’attenzione su Giulietta Romano, e scoprire qualcosa in più.

Chi è Giulietta, la concorrente di Love Island: età, da dove viene, lavoro e profilo instagram

Come vi abbiamo poco fa svelato, lunedì 7 giugno avrà inizio il nuovo programma Love Island, che sarà accompagnato dalla bella Giulia De Lellis. Siamo sicuri che, ancora una volta, l’influencer ci sorprenderà e conquisterà. Già nei giorni precedenti, ha mostrato alcune piccole anticipazioni, attraverso le sue storie instagram, e mostrando anche la casa dove trascorrerà questo periodo. Ma come detto appena prima, scopriamo insieme qualcosa in più sulla concorrente Giulietta Romano. Sembrerebbe che Giulietta abbia 23 anni e sia nata e cresciuta ad Alessandria. Sua madre è russa, mentre suo padre è napoletano. Ad oggi, sembrerebbe che viva con la sua migliore amica a Milano, e di professione sia una modella.

Dalle foto, e come potete voi osservare con i vostri occhi, possiamo dire che, la concorrente di Love Island è molto bella, anzi bellissima, di carnagione chiara, mentre dal suo profilo instagram, è possibile vedere diversi scatti in cui si mostra in tutta la sua avvenenza, mostrandosi in posti meravigliosi, fotografata in scatti da incorniciare, da sola o in compagnia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulietta⚡ (@imgiuliettaromano)



Ma cosa ha portato con sè in questa nuova avventura? Da una piccola anticipazione, possiamo dirvi che la Romano ha portato un peluche, regalato da sua madre: “Questo peluche regalato da mia mamma, un coniglietto dolce come lei…“, oggetti importanti e significativi, e molto altro… volete saperne di più? Non resta che seguire il nuovo programma di Love Island per capire insieme cosa succederà: manca davvero poco! Riuscirà Giulietta ad innamorarsi e riuscire a portare a casa, giungendo in Finale, il montepremi? Sarà tutto da vedere!