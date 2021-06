Piero Barone sui social si mostra in uno scatto da bambino: Impossibile non riconoscerlo, dato che, lo sguardo è proprio il suo: siete curiosi di vedere l’immagine anche voi?

L’abitudine di pubblicare scatti sui propri canali social fa parte di tutti, diciamo la verità, ma ovviamente sono i personaggi del mondo dello spettacolo coloro che hanno maggior successo, su instagram, su facebook, e via dicendo, sui diversi canali del web. Molte volte, a destare grande entusiasmo, sono le immagini da bambino che i vip condividono, spesso, creando un po’ di mistero, e chiedendo ai follower di riconoscere la persona rappresentata.

Un modo, questo, per rendere partecipi i fan della propria vita, e sembra assolutamente funzionare, non trovate? Ma il punto adesso non è questo, vi abbiamo in alto mostrato la foto di Piero Barone, ed anche sulla sua pagina instagram è emersa una foto da bambino: l’avete mai visto?

Piero Barone in uno scatto da bambino: impossibile non riconoscerlo!

Ebbene, ve l’abbiamo svelato poco prima, e adesso, siamo pronti a mostrarvi com’era da bambino Piero Barone, l’amato artista che con la sua voce ha conquistato palcoscenici interi, non da solo, lo sappiamo.

L’eccellente tenore, insieme ai due grandi artisti, Gianluca e Ignazio, forma il gruppo musicale dal talento immenso, Il Volo. Piero Barone appare qui, in basso, in una foto di quando era molto piccolo. Osservando bene l’immagine, possiamo dire che è impossibile non riconoscere il suo sguardo, dolce e molto caratteristico. Nel corso degli anni, Piero, è cambiato e cresciuto, ma molti tratti sono proprio i suoi.

Piero, insieme a Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto ha raggiunto un successo straordinario, non solo nel nostro Paese. Ricorderemo, sicuramente, quando, al festival di Sanremo, esattamente nel 2015, hanno vinto, portando in gara la canzone Grande amore. Le emozioni sono state infinite, e la vittoria è stata meritatissima!