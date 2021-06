È stato l’amatissimo e il simpaticissimo David di Beverly Hill 90210, ma sapete com’è diventato oggi Brian Austin Green? Come lo ritroviamo!

Una cosa è certa: Beverly Hills 90210 è stata la vera e propria colonna portante di un’intera generazione degli anni ’90. Ambientata a Los Angeles, in particolare nel quartiere elite della cittadina americana, e concentrata sulle vicende di un gruppetto di adolescenti, la serie televisiva ha fatto sognare milioni e milioni di telespettatori. E, sia chiaro, non solo quelli americani, ma anche di tantissimi altri paesi. Persino anche quelli italiani, se ricordate.

Sono passati esattamente vent’anni dalla messa in onda dell’ultima puntata di Beverly Hills 90210, ma come sono diventati oggi alcuni dei suoi protagonisti? Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato della simpaticissima Donna. Cosa sappiamo, però, sul suo compagno ovvero su David? Con la sua immensa simpatia, il giovanissimo è stato uno dei protagonisti più amati di tutta la serie televisiva, ma oggi cosa fa? E, soprattutto, come è diventato? Scopriamolo!

Beverly Hills 90210, ricordate David? Com’è diventato oggi dopo 20 anni

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui. Stiamo parlando proprio del simpaticissimo ed amatissimo David Silver di Beverly Hill 90210. Entrato a far parte del team della serie televisiva americana davvero giovanissimo, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato tutti i suoi telespettatori. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati vent’anni dalla messa in onda della prima puntata, viene ricordato con immenso affetto e simpatia. Ebbene, ma com’è cambiato in tutti questi anni? Ammesso che si parla di diverso tempo, siete curiosi di sapere com’è oggi Brian Austin Green?

Ovviamente, nonostante sia passato del tempo, il giovane David di Beverly Hill 90210, ancora adesso, continua a recitare. E, nel corso degli anni, è riuscito a costruirsi una carriera davvero niente male. Com’è diventato, invece? Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene: guardate un po’ qui:

Insomma, maturare, c’è da ammetterlo, è maturato. Adesso, Brian Austin Green è un uomo. Eppure, si può ancora chiaramente intravedere quel sorriso dolcissimo che, per circa 10 stagione, ha fatto innamorare tutte le sue telespettatrici.