“Pretty Little Liars” ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso stagione dopo stagione fino a svelare il grande mistero di chi si celasse dietro “A”: Sasha Pieterse era la splendida ed enigmatica “Alison”, avete visto com’è oggi?

Una serie che ha tenuto incollati allo schermo giovani e adulti con la sua suspense e i suoi misteri. “Pretty Little Liars” è riuscito a catalizzare l’attenzione del pubblico e farci innamorare delle sue protagoniste, tanto diverse eppure unite da un solido legame di amicizia. Tra le interpreti principali troviamo la bellissima Sasha Pieterse che dava il volto all’enigmatica Alison Di Laurentis: com’è cambiata e cosa fa oggi la magnifica attrice? Sebbene nelle primissime stagioni Alison appaia solo sotto forma di flashback, non c’è dubbio che la giovanissima Sasha Pieterse abbia conquistato i telespettatori con il suo talento. Non molti lo sanno, ma quando la serie è iniziata l’attrice aveva solo quattordici anni. Se siete curiosi di scoprire cosa fa oggi e com’è cambiata non vi resta che seguirci nelle prossime righe!

Sasha Pieterse, com’è cambiata e cosa fa oggi?

Nata a Johannesburg, classe 1996, l’attrice è cresciuta a stretto contatto con il panorama artistico. Entrambi i genitori erano dei ballerini e lei ha iniziato da giovanissima la sua carriera di attrice e modella. Il primo ruolo televisivo risale ai tempi di “Tre nipoti e un maggiordomo”, ma Sasha Pieterse ha recitato in moltissime serie di successo. Da “Dr House” a “CSI: Miami”.

Ha preso parte anche ad alcuni film per il cinema, come “X-Man – L’inizio” ed è inoltre una talentuosa cantante. Ha anche gareggiato come concorrente nella versione Americana di “Ballando con le stelle”. Forse non tutti ne sono a conoscenza, ma Sasha Pierterse è oggi una donna sposata e madre di un bellissimo bambino. Il matrimonio con Hudson Sheaffer è avvenuto nel 2018 e il primo figlio della coppia è nato nel 2020. Sempre bellissima, ecco uno scatto pubblicato dall’attrice tramite il suo seguitissimo profilo Instagram.

Sasha Pieterse è indubbiamente cresciuta, ma la sua bellezza e la sua eleganza sono rimasti gli stessi dei tempi di “Pretty Little Liars”, non trovate?