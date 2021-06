È diventata Miss Italia nel 2001: da quel momento, sono passati 20 anni, ma com’è diventata oggi? Le foto di adesso vi sorprenderanno.

Andato in onda per la prima volta in assoluto esattamente nel 1946, Miss Italia è il concorso di bellezza per eccellenza. In queste ben settantaquattro edizioni, lo sappiamo benissimo, si sono alternate numerosissime ragazze. E, soprattutto, hanno ottenuto la fascia di reginetta tantissime modelle. Le ricordate tutte? È davvero impossibile, avete ragione! Senza alcun dubbio, però, terrete a mente lei: Miss Italia nel 2001.

A vincere la fascia di Miss Italia nel 2001 è stata proprio lei: Daniela Ferolla. Proveniente dalla Campania e davvero giovanissima, la bella Daniela ha conquistato tutti i giurati e il pubblico italiano tanto da vincere la fascia di più bella d’Italia. A questo punto, però, ci chiediamo: com’è diventata oggi? Appurato che a Settembre prossimo sono esattamente vent’anni che sono trascorsi dalla sua vittoria, siete curiosi di sapere com’è diventata? Ebbene: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio! Anche se, vi anticipiamo, spulciando il suo profilo Instagram, siamo arrivati ad una sola conclusione: è sempre bellissima! Eccola..

Daniela Ferolla è stata Miss Italia nel 2001, com’è oggi? Da non credere..

Seguita da Carlotta Mantovan e da Simona Marotta, Daniela Ferolla ha ottenuto la fascia di Miss Italia nel 2001. Era esattamente il Settembre di quell’anno quando la giovanissima campana, dopo aver ottenuto il titolo di Miss Calabria modo mare per il concorso della stessa città, prende parte a quello di Salsomaggiore Terme. E, con la sua immensa bellezza e dolcezza, sbaraglia tutta la concorrenza.

Da quel momento, come dicevamo precedentemente, sono passati esattamente vent’anni, ma com’è cambiata Daniela Ferolla? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita oggi? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, dopo Miss Italia, la giovanissima campana abbia letteralmente cavalcato l’onda del successo. Ed abbia continuato a lavorare nel mondo della televisione. Non soltanto, infatti, l’abbiamo vista recitare in alcune serie televisive di successo, come Orgoglio e Don Matteo, ma è stata anche la colonna portante di un famosissimo programma. Dal 2014 al 2015, infatti, ha condotto Linea Verde.

A questo punto, però, ci chiediamo: com’è cambiata? Giudicate un po’ voi:

Insomma, possono anche essere passati anni dal momento della sua vittoria, ma Daniela Ferolla è sempre bellissima. Siete d’accordo?