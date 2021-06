Ilary Blasi rivela a sorpresa chi secondo lei dovrebbe vincere questa edizione de L’Isola dei Famosi che si concluderà questa sera.

Mancano pochissime ore alla puntata finale di questa edizione de L’Isola dei Famosi: stasera, lunedì 7 giugno, terminerà per quest’anno il reality hondureno che ci ha tenuto compagnia per quasi tre mesi e il bilancio è decisamente positivo. Sebbene non siano mancati i momenti difficili tra infortuni, eliminazioni a sorpresa, litigi e polemiche, è stata un’edizione sicuramente avvincente che ha catturato l’attenzione del pubblico.

Gran parte del successo è dovuto alla conduttrice Ilary Blasi che ha dimostrato di essere perfettamente in grado di misurarsi con quella che per lei ha rappresentato una nuova avventura. La moglie di Francesco Totti è stata al timone del programma per la prima volta, sebbene in passato abbia condotto un altro importantissimo reality, il GF Vip.

Ora che questo lungo viaggio sta per concludersi, cosa ne pensa Ilary? Intervistata da Il Fatto Quotidiano, La conduttrice ha fatto un bilancio di questa esperienza ed ha rivelato chi secondo lei dovrebbe vincere quest’anno.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi tira le somme ad un passo dalla finale

Accompagnata fin dall’inizio dai tre opinionisti in studio (Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi) Ilary Blasi ha commentato: “La Iva nazionale fa TV da sempre, non ha bisogno di presentazioni. Tommaso per me è stato un appoggio anche quando non avevamo ancora i naufraghi in studio, conosce il mondo social e dei reality. Elettra l’ho voluta fortemente, è una macchietta”.

Alla domanda su chi sia per lei il vincitore ideale di questa edizione, la Blasi non ha avuto dubbi ed ha risposto col suo solito humor: “Jeda”. Effettivamente, pur non essendo un concorrente, il giovanissimo fidanzato dell’ex naufraga Vera Gemma è stato uno dei personaggi più gettonati di quest’anno a L’Isola dei Famosi. Indimenticabili i siparietti in studio tra lui e la conduttrice, siete d’accordo?

Non perdetevi la finale di stasera, secondo voi chi vincerà?