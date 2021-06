Carlo Conti reagisce così alle critiche di Pippo Baudo: gesto inaspettato, pubblico di stucco; ecco cosa è apparso sui social.

Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Pippo Baudo su alcuni dei suoi colleghi. In una lunga intervista a La Nazione, il conduttore ha detto la sua sulla tv di oggi, non risparmiando critiche per alcuni dei volti più amati del nostro piccolo schermo. Tra questi anche Carlo Conti. In particolare, Baudo si è scagliato contro il programma condotto da Conti, Tale e quale show: “Mi limito a guardare, e purtroppo vedo sempre le stesse cose, un format ripetuto 7, 8 volte. Leggo che Carlo Conti torna con Tale e Quale Show, ma è possibile? Ancora? È tremendo”. Queste le parole di Pippo sulla trasmissione di Rai Uno dedicata alle imitazioni, che presto tornerà in onda con una nuova edizione. Qual è stata la reazione di Carlo Conti a queste parole? Ecco cosa è apparso qualche ora fa sui social del conduttore fiorentino.

Carlo Conti dopo le critiche di Pippo Baudo: gli auguri su Instagram per i suoi 85 anni

Critiche che non sono passate inosservate quelle di Pippo Baudo nei confronti di Carlo Conti. In particolare, l’85 enne ha criticato la scelta di tornare in onda con una nuova edizione di Tale e quale show, il programma di Rai Uno dedicato alle imitazioni di cantanti e artisti famosi. Parole dure, quelle di Baudo, ma alle quali Carlo Conti ha voluto replicare semplicemente così. In occasione dell’85 esimo compleanno del presentatore siciliano, che è stato proprio ieri 7 giugno, Carlo Conti ha dedicato un post al suo amato collega. Uno scatto in cui i due conduttori sono insieme, sorridenti, e la frase in allegato: “Auguri Maestro! Buon compleanno all’uomo che ha inventato la televisione”:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Un chiaro segno che Carlo Conti non ha preso assolutamente male le parole di Pippo Baudo, di cui ha grande stima e che chiama maestro.

E voi, siete d’accordo con le parole di Baudo sullo show di Rai Uno Tale e Quale o vedrete la nuova edizione del programma?