Ashley e Mary-Kate Olsen sono le gemelle più famose di tutti i tempi che hanno conquistato il pubblico fin da piccolissime: come sono cambiate oggi, le riconosci?

Nate nel 1986, Ashley e Mary-Kate Olsen sono originarie di Los Angeles e hanno iniziato a recitare fin da giovanissime. Avevano solo sei mesi quando hanno ricoperto il ruolo della stessa bimba in “Gli amici di papà”. La loro carriera prosegue a gonfie vele e, fin da piccolissime, sono protagoniste di una serie di pellicole molto amate: da “Nonna stiamo arrivando” alla serie di film “Due gemelle… “. Non solo insieme, anche separate hanno avuto un grande successo. Mary-Kate ha recitato in “Beastly” e “Weeds”, mentre Ashley ha preso parte a “La strategia di Adam” per un cameo. Da qualche anno, hanno abbandonato il cinema e la tv per dedicarsi all’ambito della monda ottenendo un successo strepitoso. Come sono diventate oggi le gemelle Ashley e Mary-Kate Olsen: le riconosci?

Come sono oggi le gemelle Ashley e Mary Kate Olsen: le riconosci?

Una serie incredibile di premi hanno confermato e celebrato il loro talento. Due bimbe prodigio che hanno dimostrato di essere dei veri e propri portenti nel campo della recitazione fin da piccolissime. Il loro viso angelico e la loro simpatia ha fatto il resto.

Oggi entrambe le gemelle Olsen si sono concentrate sull’ambito della moda lanciando e firmando linee di abbigliamento. Non sono le uniche attrici in famiglia: la sorella minore, Elizabeth, è oggi famosissima. Possiamo ammirarla nelle vesti di “Wanda” in Avenger e nel franchising derivato. Se siete curiosi di scoprire come sono cambiate le gemelline più famose di tutti i tempi e come sono oggi non vi resta che dare un’occhiata alla foto qui sotto. Le riconoscete?

Eleganti e raffinate, dotate di una bellezza davvero incredibile. Le gemelle Olsen sono due giovani donne brillanti e dal talento innegabile, siete d’accordo anche voi?