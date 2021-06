Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi sarà confermata per la prossima edizione dell’adventure reality di Canale 5? Cosa è emerso in queste ore.

Per la prima volta in assoluto, Ilary Blasi è stata alla conduzione de L’Isola dei Famosi. Dopo “l’addio” di Alessia Marcuzzi all’adventure reality di Canale 5 circa due anni fa e il suo al GF Vip, la simpaticissima conduttrice romana ha preso le redini in mano del programma ambientato in Honduras. E si è dimostrata, in un vero e proprio batter baleno, la regina indiscussa. Tra look super raffinati ed eleganti, gaffe clamorose e battute divertentissime, la Blasi ha dimostrato di essere proprio lei la carta vincente di questa quindicesima edizione.

A questo punto, però, ci chiediamo: Ilary Blasi sarà confermata per L’Isola dei Famosi 2022? Ormai, la quindicesima edizione dell’adventure reality è giunta al termine, eppure tutti sono curiosi di sapere se nella prossima edizione vedremo nuovamente al suo timone la conduttrice romana. Ebbene, siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo cosa è emerso proprio in queste ultime ore.

L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi riconfermata al suo timone?

Sin dalla sua prima apparizione al timone de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi si è dimostrata la vera e propria protagonista indiscussa. Sempre pronta a mettersi in gioco, ad emozionarsi, a divertirsi e, soprattutto, a far divertire il suo pubblico, la conduttrice romana ha, ancora una volta, sottolineato quanto questo mestiere le calzi proprio a pennello!

Cosa ne pensate, però, della sua riconferma? Appurato che Ilary Blasi è stato il vero e proprio asso nella manica, sareste felici se venisse confermata a L’Isola dei Famosi 2022? Ebbene: abbiamo posto questa stessa domanda ai nostri followers sia Instagram che Facebook. E, vi assicuriamo, ne è uscito fuori un risultato davvero sorprendente. Volete saperne di più? Scopriamo molto più da vicini alcuni commenti.

Vi assicuriamo, il risultato che ne è uscito fuori è davvero disparato. C’è chi, ad occhi chiusi, rivorrebbe Ilary Blasi al timone de L’Isola dei Famosi 2022. E, detto tra noi, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. E chi, invece, magari non la rivorrebbe! Voi, invece, cosa ne pensate? E, soprattutto, da che parte state? Correte a commentare i nostri sondaggi, no?