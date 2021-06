Uomini e Donne, l’amatissima tronista è incinta: l’annuncio è emozionante

Uomini e Donne, l’amatissima tronista è incinta: l’annuncio apparso sui social è emozionante.

Di coppie amate dal pubblico a Uomini e Donne ne sono nate tantissime, negli anni. Coppie che, anche se passa il tempo, possono contare sempre su una grandissima schiera di fan, pronti a supportarli e sostenerli in ogni occasione. Tra queste, c’è senza dubbio quella formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Dopo una breve crisi, i due si sono riuniti e, più innamorati che mai, oggi annunciano una meravigliosa notizia: stanno per diventare genitori bis! Proprio così: la voce che era nell’aria da qualche giorno è diventata realtà. Rosa è incinta del suo secondo bambino: l’annuncio è apparso su Instagram poco fa.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Uomini e Donne, l’amatissima tronista è incinta: il dolce annuncio di Rosa Perrotta

Arriva la conferma: Rosa Perrotta è incinta! L’indiscrezione era trapelata diverse volte negli ultimi giorni, ma l’ex tronista di Uomini e Donne non aveva ancora confermato. Lo ha fatto poco fa, con un post pubblicato su Instagram che fa emozionare tutti. Rosa mostra il suo pancino, spiegando il motivo per cui ha deciso di aspettare prima di rivelare tutto: “Permettetemi solo di dire che credo sia sacrosanto diritto di ogni donna comunicare quando vuole una notizia così importante. E lo si fa quando si ci sente sereni e pronti.” Queste le parole di Rosa, che sottolinea come i primi mesi di gravidanza siano delicati, pieni di tensione e paure: “Non è sempre tutta questione di gossip. È una vita e va trattata come tale”.

Dopo la premessa, spazio alle cose belle: l’ex tronista esprime tutta la sua gioia per la nuova vita che sta per arrivare e ringrazia già tutti i suoi fan di cuore: ” Ormai siete la nostra grande famiglia. Quindi preparatevi ci aspetta una nuova grande avventura da condividere”:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐑𝐎𝐒𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐑𝐎𝐓𝐓𝐀 (@rosaperrotta__)

Ricordiamo che questa è la seconda gravidanza per Rosa, dopo la nascita di Domenico Ethan a luglio del 2019.

Il post dell’ex tronista è stato invaso dai likes e dai messagg di affetto di fan, amici e colleghi. Non possiamo che unirci a loro e mandare i nostri migliori auguri a Rosa e Pietro!