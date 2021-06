Denise Pipitone, ai microfoni de La Vita in Diretta ha parlato una collega di Anna Corona dell’albergo dove lavorava: le sue parole.

Continua l’appuntamento pomeridiano con La Vita in Diretta. E, soprattutto, continua l’approfondimento di Alberto Matano su interessanti ed importanti fatti di cronaca. A partire dal caso della giovanissima Saman, di cui si attendono gli ultimi risvolti, fino a quello di Denise Pipitone, la trasmissione di Rai Uno continua ad aggiornare il suo amatissimo ed affezionatissimo pubblico con tutte le ultime ora. Lo ha fatto anche nel corso della puntata di oggi, Mercoledì 9 Giugno. È proprio durante la diretta odierna che, per la prima volta in assoluto, è stata mandata in onda la testimonianza di una collega di Anna Corona.

Dopo le parole della receptionist dell’albergo dove lavorava Anna Corona nel giorno della scomparsa di Denise Pipitone, La Vita in Diretta ha proposto anche quelle di una sua collega. Scopriamo cosa ha detto ai microfoni della trasmissione di Alberto Matano.

Denise Pipitone, parla la collega di Anna Corona: “Quel giorno non l’ho vista..”

A distanza di 17 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone da Mazara Del Vallo, continuano ad alternarsi incredibili colpi di scena. E, soprattutto, importante rivelazioni. È il caso, ad esempio, della testimonianza che una collega di Anna Corona ha rilasciato ai microfoni de La Vita in Diretta. L’inviata della trasmissione di Alberto Matano, infatti, ha avuto la possibilità di incontrare la donna che, per anni, ha lavorato con la Corona in albergo. Cosa avrà mai detto?

“Di quella giornata (il 1 Settembre del 2004, giorno della scomparsa di Denise, ndr), ricordo che lavoravo ai piani. Ed ero sola. La signora Corona era in lavanderia”, ha detto la collega di Anna Corona ai microfoni de La Vita in Diretta. “Ricordo che non l’ho vista per lavorare con me. Io quel giorno ho lavorato da sola”, ha continuato a dire. Rivelando, inoltre, che il lavoro quotidiano veniva stabilito giorno per giorno.

Insomma, la testimonianza della collega di Anna Corona è piuttosto importante. Voi cosa ne pensate?

L’arrivo di un’altra lettera

A distanza di qualche settimana dall’arrivo di una lettera anonima presso lo studio legale di Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, sembrerebbe essere arrivata una nuova missiva. A darcene notizia, come annunciato anche a La Vita in Diretta, è stata la trasmissione di Milo Infante, Ore 14. Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che sia arrivata una nuova lettera in cui, una volta ribadito che il mittente non è un collaboratore di giustizia, punta i riflettori su Claudio Corona, fratello di Anna Corona. Che non è mai stato indagato, bensì soltanto ascoltato nel Settembre del 2004.

Si starà alla fine di questo incubo per mamma Piera?