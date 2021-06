Gabry Ponte ha dato la notizia sui social: è diventato papà per la prima volta di una femminuccia.

Gabriele Ponte, meglio conosciuto come Gabry Ponte, è un disc jockey e produttore discografico famosissimo, e sicuramente amatissimo. Nella sua lunga carriera ha venduto oltre dieci milioni di dischi in tutto il mondo. Abbiamo avuto modo di ammirare il suo talento anche ad Amici di Maria De Filippi, dove ha vestito i panni di giudice. Sempre, invece, molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, qualche mese fa, ha sorpreso tutti.

Il famoso dj e producer ha dato una lieta notizia sui social, annunciando di divenire presto papà. Mentre, qualche settimana fa, ha rivelato il sesso del bebè in arrivo, una femminuccia. Ma proprio da pochissimo, Ponte ha nuovamente sorpreso tutti, mostrando l’avvenuto evento: è nata la sua bambina!

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Gabry Ponte ha appena annunciato il lieto evento: è diventato papà, emozione sui social!

Lo conosciamo benissimo, dato il talento che lo contraddistingue. Gabry Ponte è un famoso dj e producer, che ci ha fatto sognare e ballare con la sua musica. Famosissima la sua carriera, ma meno conosciuta la sua vita privata, dato che, sembrerebbe essere molto riservato. Ma qualche mese fa, Ponte, ha spiazzato letteralmente tutti, dando un annuncio che nessuno, certo, si aspettava, arrivato davvero improvvisamente.

Infatti, il dj ha annunciato di divenire presto papà: “Sto per diventare papà“, aveva scritto, con tanto di ecografia; poche settimane fa, vi abbiamo svelato il sesso del bebè, dopo che l’ha rivelato sui social. Ma da pochissimo, proprio stamattina, Gabry Ponte ha nuovamente sorpreso tutti, annunciando la nascita della sua bambina, sì, è proprio una femminuccia.

Sui social, Ponte, ha pubblicato lo scatto mentre tiene fra le braccia la sua bellissima bambina, di nome Alice, come ha riportato a corredo dell’immagine. Una notizia meravigliosa, arrivata nella giornata odierna ma la nascita è avvenuta il 1 giugno. Ovviamente, in poco tempo, il dj ha già ricevuto gli auguri di moltissimi suoi follower felici della bella notizia!