“Stuart Little” e il suo seguito sono state due pellicole amatissime che hanno conquistato adulti e piccini: com’è oggi Jonathan Lipnicki, il dolcissimo bambino protagonista? Resterete senza parole!

Una pellicola amatissima, proprio come il suo seguito. “Stuart Little” ha conquistato grandi e piccini con la storia del simpaticissimo topolino che aveva la voce del mitico Luca Laurenti. Il bambino protagonista, George, inizialmente fatica ad accettare questo particolarissimo nuovo membro della famiglia: un topolino come fratello adottivo? Pazzesco! Eppure, col tempo, tra avventure e pericoli, tra i due nasce e si consolida un rapporto di affetto sincero e indissolubile. Ma sapete com’è diventato oggi Jonathan Lipnicki che ha interpretato il dolce e tenerissimo George Little? Resterete senza parole!

Com’è oggi Jonathan Lipnicki, resterete senza parole!

Il talentuoso attore è nato nel 1990 ed è originario di Westlake Village. Ha iniziato a recitare da giovanissimo, ad appena sei anni, nel celebre e amatissimo “Jerry Maguire”. Lo abbiamo ammirato poi in serie tv amatissime, come “Dawson’s Creek” e “Il tocco di un angelo”. Al cinema, ha preso parte a “Il sogno di Calvin”, “Il Dottor Dolittle” e “Il mio amico vampiro”.

Sebbene possa apparire incredibile, Jonathan Lipnicki è ormai un giovane e affascinante trentenne. Seguitissimo sui social, ha un profilo Instagram che conta oltre centoquaranta mila follower. Siamo certi che non crederete ai vostri occhi quando vi dimostreremo com’è cambiato dai tempi di “Stuart Little”. Pronti a restare senza parole? Ecco uno scatto recente pubblicato proprio tramite il celebre social.

Senza dubbio i lineamenti sono rimasti gli stessi, così come gli intensi e splendidi occhioni chiari. Jonathan Lipnicki è, però, ovviamente cresciuto e siamo certi che molti avrebbero fatto fatica a riconoscerlo: affascinante e dallo sguardo magnetico, non trovate anche voi che sia diventato un uomo pieno di charme? Al momento, non sembra che l’attore sia impegnato in progetti televisivi o cinematografici.